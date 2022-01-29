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女法官逼跪少年 恫嚇捅屁眼 法評會：應免職

記者王宏舜／台北29日電
苗栗地院少年法庭法官周靜妮因審案違失，法評會報由司法院移送職務法庭審理，建議免除法官職務，並不得再任用為公務員。(本報資料照片)
苗栗地院少年法庭法官周靜妮因審案違失，法評會報由司法院移送職務法庭審理，建議免除法官職務，並不得再任用為公務員。(本報資料照片)

苗栗地院少年法庭法官周靜妮一年曠職314小時，開庭時要求少年自己掌嘴23下，還恫嚇收容少年「去少觀所跟人家捅屁眼」，苗院請求法官評鑑委員會個案評鑑。法評會認為周女命少年搧巴掌、下跪磕頭、恫以進少觀所將遭性虐待，脅迫少年參與特定宗教活動嚴重侵害人格尊嚴、憲法基本權利，報由司法院移送職務法庭審理，建議免除法官職務，並不得再任用為公務員。

周靜妮的丈夫為促進轉型正義委員會前研究員曾建元，法評會去年12月10日請周女到會陳述意見時，他以輔佐人身分陪同。周靜妮2009年由嘉義地檢署檢察官轉任苗栗地院法官。周女因逾期收容一名少年13天，前年度法官職務評定結果「未達良好」，遭書面警告。不過，此前與她有關的最大風波，是2012年1月間在宿舍「燒炭」。

去年3月間，周靜妮又被指在2019年間曾要求一名毆打父親的少年自己「掌嘴」。法評會調查，2019年10月5日周女審理少年保護事件時，當庭要少年自己掌嘴5下，她嫌少年打太輕，說「不夠，再大，用力點，把他打紅，這不用爸爸媽媽動手，你自己去懺悔」、「不夠用力，不夠，不夠」。

少年自打23下耳光後，周靜妮喝令少年跪下來向爸爸、媽媽道歉，而恐嚇少年說「爸爸媽媽如果說要帶你去訪貧，或去禮佛的時候，你要跟著去，你知道嗎？你沒跟去的話，我就跟法官說，把你收容起來，讓你去少觀所跟人家捅屁眼，你不要覺得很好笑耶，你這種肥肥胖胖的進去都會被人家捅屁眼，你知道嗎？」

「我不是在恐嚇你喔，我很多小孩就被捅屁眼耶，你知道嗎？被捅屁眼，捅的那個人當然也犯罪，但被捅之後，一輩子身心都受創，還有在裡面被強迫自慰，每天要三次，還有強迫含人家雞雞，你自己選擇」周女這般對少年「勸戒」。

苗院法官自律委員會調查後，認她確實有審案言行不當侵犯當事人尊嚴、因被陳情案聯繫社工不當施壓等情事，且情節重大，建議院長以法院名義請求法評會個案評鑑。

法評會認為周靜妮命令少年掌摑、下跪、以言語恫嚇、性羞辱少年、以權勢逼迫少年為自己撰寫陳述書、對媒體揭露少年隱私、以權勢逼迫書記官、法官助理為自己調印自律案件卷證資料、以差假批核脅迫法官助理撰寫自白書、在承辦的各案件中有諸多如判決當然違背法令、逾期裁定收容、造假判決等重大違反法定程序或強行規定的違誤、為處理私務或無故恣意取消庭期，還在2020年單一年度曠職高達314小時而達一次記二大過並免職的標準等情事，屬嚴重違背法官倫理規範，不再適任法官。

法評會指周靜妮坐領公帑高薪卻心存以私害公的態度任職，難讓人接受，不僅不適任法官，也不應擔任公務員其他任何職務，因此建議免除法官職務，並不得再任用為公務員。

肥胖 隱私 檢察官

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