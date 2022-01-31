經濟負擔重 斜槓中年疫情期間增4.2%

40歲以上的斜槓中年增加，以「開源」方式解決疫情下沉重的經濟負擔。(本報資料照片)

「斜槓」不再是年輕人的專利。數字科技旗下外包發案平台Tasker出任務調查發現，目前（或曾經）有接案經驗者，以40歲以上的斜槓中年占比最高，約40%，且相較去年成長4.2個百分點，他們透過接案為自己或家庭每月多賺萬元（台幣，下同）以上收入，以「開源」方式解決疫情 下沉重的經濟負擔。

Tasker出任務站長胡賓秩分析，連兩年的疫情衝擊，不少人工作機會或薪資收入皆受到不小影響，紛紛選擇利用正職工作以外的時間，透過專業特長幫自己「加薪」，尤其值得注意的是，在疫情衝擊下，愈來愈多中年就業 者為增加收入，或擴張職涯發展的各種可能性，而利用正職工作以外的時間兼職。顛覆過去「斜槓青年」的既定印象，而有愈來愈多的「斜槓中年」。

胡賓秩推測，這群40歲以上的斜槓中年可能多有家庭，加上近一年物價上漲明顯，但薪資卻因疫情而無調漲跡象，因此透過兼職或接案方式來減緩經濟壓力；又或為豐富未來退休 後生活，而開始培養人生下半場的「第二專長」。

至於斜槓人才擁有哪些專長最吃香？調查顯示，2021年發案量成長前五名為：「平面設計（60%）」、「程式開發（57%）」、「影像製作（57%）」、「生活服務（43%）」、「網頁設計（38%）」。

此外，調查報告亦顯示，斜槓族們平均每月花費40小時以上接案、賺取金額約1萬7000元左右；而選擇利用正職工作時間以外進行接案，多數原因為不滿意正職薪資收入、開發第二專長及累積未來工作轉職的經驗。