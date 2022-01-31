我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

報稅單積案如山 IRS緩寄報稅通知

症狀輕不代表輕症 Omicron對慢性病患仍致命

經濟負擔重 斜槓中年疫情期間增4.2%

記者葉卉軒／台北31日電
40歲以上的斜槓中年增加，以「開源」方式解決疫情下沉重的經濟負擔。(本報資料照片)
40歲以上的斜槓中年增加，以「開源」方式解決疫情下沉重的經濟負擔。(本報資料照片)

「斜槓」不再是年輕人的專利。數字科技旗下外包發案平台Tasker出任務調查發現，目前（或曾經）有接案經驗者，以40歲以上的斜槓中年占比最高，約40%，且相較去年成長4.2個百分點，他們透過接案為自己或家庭每月多賺萬元（台幣，下同）以上收入，以「開源」方式解決疫情下沉重的經濟負擔。

Tasker出任務站長胡賓秩分析，連兩年的疫情衝擊，不少人工作機會或薪資收入皆受到不小影響，紛紛選擇利用正職工作以外的時間，透過專業特長幫自己「加薪」，尤其值得注意的是，在疫情衝擊下，愈來愈多中年就業者為增加收入，或擴張職涯發展的各種可能性，而利用正職工作以外的時間兼職。顛覆過去「斜槓青年」的既定印象，而有愈來愈多的「斜槓中年」。

胡賓秩推測，這群40歲以上的斜槓中年可能多有家庭，加上近一年物價上漲明顯，但薪資卻因疫情而無調漲跡象，因此透過兼職或接案方式來減緩經濟壓力；又或為豐富未來退休後生活，而開始培養人生下半場的「第二專長」。

至於斜槓人才擁有哪些專長最吃香？調查顯示，2021年發案量成長前五名為：「平面設計（60%）」、「程式開發（57%）」、「影像製作（57%）」、「生活服務（43%）」、「網頁設計（38%）」。

此外，調查報告亦顯示，斜槓族們平均每月花費40小時以上接案、賺取金額約1萬7000元左右；而選擇利用正職工作時間以外進行接案，多數原因為不滿意正職薪資收入、開發第二專長及累積未來工作轉職的經驗。

疫情 就業 退休

上一則

留住人才 68%企業今年有加薪計畫

下一則

衝刺新創倉儲 永聯打造智慧物流王國

延伸閱讀

北京冬奧選手村預開 20多國先遣人員入住

北京冬奧選手村預開 20多國先遣人員入住
就業迷茫 中國青年五成認缺少職業規劃、斜槓佔超25％

就業迷茫 中國青年五成認缺少職業規劃、斜槓佔超25％
李金蓮、周月英、莫昭平 為書拚上人生下半場

李金蓮、周月英、莫昭平 為書拚上人生下半場
就要走艱難的路 在寫作中得救贖的陳玉慧

就要走艱難的路 在寫作中得救贖的陳玉慧

熱門新聞

切割vs同框？ 賴清德與美國副總統賀錦麗（右）在宏都拉斯新總統卡斯楚就職典禮「巧遇」同框，但在賀錦麗官方臉書公布的照片卻疑似將賴清德的身體「切割」，只剩下難以辨識的一雙手，引發各界議論。（取材自賀錦麗臉書）

賀錦麗臉書切割賴清德?合照只剩一雙手

2022-01-30 02:29
駐立陶宛台灣代表處去年11月18日掛牌成立。(Getty Images)

路透：立陶宛考慮要求台代表處更名 「台灣人民代表處」

2022-01-25 14:50
中油煉製事業部執行長徐漢涉收賄，辦公室共搜出台幣2700萬現金。(記者陳玫伶／翻攝)

中油爆貪瀆 「油人楷模」執行長辦公室搜出2700萬

2022-01-28 02:27
孫安佐遭依製槍未遂罪起訴，歷經出庭9次辯論終結，今天宣判。（本報資料照片）

孫鵬兒子涉在美國製槍未遂 台法院判公訴不受理

2022-01-26 15:05
副總統賴清德參加宏都拉斯總統卡斯楚的就職典禮，看到有人昏倒，醫師魂爆發上前關心。圖：採訪團提供

出訪遇宏都拉斯總統長孫昏倒 賴清德變身「賴醫師」

2022-01-29 00:40
蕭敬騰發言引發台灣網友反彈。圖／截圖自微博

蕭敬騰登春晚喊話「台灣人回家」 焦糖：逢場作戲辛苦了

2022-01-30 13:47

超人氣

更多 >
2019美國小姐 曼哈頓跳樓身亡 得年30歲

2019美國小姐 曼哈頓跳樓身亡 得年30歲
賭城驚傳6車連環撞 9死

賭城驚傳6車連環撞 9死
影／華航貨機在芝加哥機場失控打滑 影像曝光

影／華航貨機在芝加哥機場失控打滑 影像曝光
林志玲除夕當媽 順產曝喜悅：終於盼來小天使

林志玲除夕當媽 順產曝喜悅：終於盼來小天使
封面故事／孫女「發現」東方居禮夫人吳健雄

封面故事／孫女「發現」東方居禮夫人吳健雄