上學像巧虎 在家像胖虎…孩子管教不能有兩套標準

專家表示，孩子在學校跟家裡本來就會表現不同，只是教養標準要有原則，不要讓孩子明顯感受兩套標準。(本報資料照片)

許多父母都有同樣的感覺，小孩在學校表現得跟巧虎一樣好，回家之後卻跟胖虎一樣不合作，又以吃飯這件事情最讓父母覺得煩惱，孩子在學校吃飯都能自己吃光光，回家吃飯卻要父母追著跑、吃飯像打仗。到底該怎麼引導？

一位知名醫師近期在臉書 對此發文，這「代表孩子認知很正常，能清楚分辨，學校不是他的場子，家裡才是他的地盤。也能分辨柿子只挑軟的吃，把爸媽吃定了。」詼諧發文引發家長共鳴。

蒙特梭利主教老師林詒芫說，學校是團體生活，以建立生活常規為主，孩子有固定作息，也會互相學習模仿。孩子回家後，知道在家很多標準可以被妥協，是家長覺得孩子在學校是巧虎，在家變胖虎的原因。

全教總幼委會主委楊逸飛表示，學校跟家中管教標準要一致，不要讓孩子感受太大的落差，例如在學校吃飯都是坐著吃飯，在家裡就要讓孩子不要跑來跑去。

他觀察，許多家長害怕管教孩子，但其實孩子會知道有原則的管教是愛，沒有原則會變寵溺。

如果家長不知道從何管教，但又常被孩子搞得火冒三丈，楊逸飛建議，家長可以跟老師客觀談談，孩子在學校的情境設計、規範是什麼。舉例來說，吃飯前是否有飯前儀式，有的班級吃飯前會唱歌等，家長在家也能試著做做看。

林詒芫說，如果孩子不吃飯，可以先問問看，在教室的環境是怎麼樣的？是不是在學校下午點心吃太多，所以真的不餓。另外，跟學校一樣，家中建立生活常規也很重要，如固定用餐時間，讓孩子有規則感。

不過，家長也不用過於緊張，楊逸飛說，孩子在學校跟家裡本來就會表現不同，因為家裡就是孩子感到放鬆的地方，只是教養標準要有原則，不要讓孩子明顯感受兩套標準。