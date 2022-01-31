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留住人才 68%企業今年有加薪計畫

記者葉卉軒／台北31日電
調查發現，台灣目前有68.1%企業表示今年有加薪計畫。(本報資料照片)
調查發現，台灣目前有68.1%企業表示今年有加薪計畫。(本報資料照片)

「薪資調整」可說是留住人才的關鍵方法，加上明年軍公教調薪、基本工資連六升效應加持，上班族也期待有加薪機會。根據yes123求職網調查發現，目前有68.1%企業表示今年有加薪計畫，而今年加薪意願比率最高行業是科技資訊業，有83.3%，排名第二的是金融保險與會計統計業，加薪意願比率也有80%，都達八成以上。

yes123求職網發言人楊宗斌分析，雖然境外疫情嚴峻，但台灣經濟依舊挺住維持正成長，加上軍公教調薪與基本工資連六升效應加持，預估2022年企業調薪比率和幅度，與2021年相比仍有機會呈現微幅反彈態勢。

不過，仍以缺工或明年計畫擴編的行業，調薪機率比較高，期盼透過較優渥的薪酬、分紅誘因留住人才，甚至與同業搶人才。至於去年「受疫情波及的重災區」行業，今年想加薪、拿獎金，相關從業人員恐怕無望。

此外，調查還顯示，對於非主管職員工的月薪，公司平均願意加5098元（台幣，下同）；相較之下，如果對於主管職員工，企業則願意加碼8628元。

至於其他有望加薪的產業，還包括：運輸與物流倉儲業，以及傳產製造業、醫護與生技業，加薪意願比率分別有77.8%、75.8%、72.2%，也都有七成以上。整體來說，不論加薪原因為何，調查顯示，2022年企業計畫調薪「總幅度」，平均值則落在5.7%，略高於去年同期調查的5.6%。

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