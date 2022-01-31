台灣人去年平均年薪65.6萬 創6年新高

台灣人「薪」情好嗎？根據104人資學院最新出版「2021-2022台灣地區薪資福利 調查報告」顯示，2021年平均年薪總額為65.6萬元（台幣，下同，約2.4萬美元），年增1.6萬元，創六年新高，增幅2.5%。

104人資學院資深副總經理花梓馨指出，台灣人年薪總額在64萬元上下徘徊三年後，去年終於攻上65萬，分析原因，應和去年前三季外銷訂單4816億美元，比前年同期增加32.4%，外銷暢旺帶動整體薪資上漲有關。

2021年平均年薪總額前十大產業中，以「半導體業」92.1萬元最高，其次為「電信及通訊業」83.9萬元、「金融業」80.8萬元、「電腦及消費性電子製造業」排名第四，平均年薪總額為80.1萬元。排名第五至第十名，則依序是電子零組件相關業、軟體及網路業、營建業、光電及光學相關業、化工與石化業、法律會計顧問研發業，平均年薪總額均有70萬元以上。

其中，營建業受惠於房市熱，與去年相比增加8.5%最多。

不過，花梓馨提醒，值得注意的是，該份調查同時顯示，2021年學士起薪3.1萬，五年來首次下滑；碩士起薪3.5萬，也是六年來首次下跌。花梓馨分析，去年新鮮人投入就業 市場剛好是台灣本土疫情 最嚴峻的時候，預期更難找到工作的心理，加上新鮮人談薪籌碼有限，使得學士、碩士新鮮人起薪雙雙下降。

若依職系，碩士、學士起薪最高的是「研發職系」、「工程施作職系」，最低的則是「生產第一線直接員工職系」高低相差6000到8000元。高薪的「研發職系」碩士可達4萬元、學士3萬4000元，「工程施作職系」碩士可達3萬8000元、學士3萬4000元。低薪的「生產第一線直接員工職系」，碩士3萬2000元、學士2萬8000元。

104人力銀行指出，「2021-2022台灣地區薪資福利調查報告」為104人資學院連續第七年進行的年度報告，該年薪總額包含年本薪（平均月薪乘以12個月）、津貼、固定保障年終／年中獎金、以及績效獎金、佣金、業績獎金、員工分紅等變動獎金。

展望2022年，根據104人力銀行調查顯示，47.7%企業表示將新增職缺，新增職缺重點產業為半導體業、電腦及消費性電子製造業，以及軟體網路業。其中，半導體業將有67.1%企業將新增職缺，比率是所有產業之冠。

104人力銀行資深副總暨人資長鍾文雄指出，2022年有近半數企業將新增職缺，平均增額10%，至於2022年就業市場急需的五大關鍵人才，鍾文雄認為，包括：數位科技發展相關的人工智慧、5G、數據優化人才；電子商務、數位經濟的全球互聯網及跨境電商人才。還有健康產業需要的生技及防疫相關人才，以及資訊安全人才。當然，可以兼具業務與行銷的整合型人才，亦是目前和未來就業市場急需的關鍵人才。