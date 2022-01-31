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退場私校擬轉型基金會 教團批開惡例

記者潘乃欣、王思慧／台北31日電
少子化危機讓私校退場條例備受關注，若教育部在無法源可管情況下帶頭放水，將損及學生權益。(記者潘俊宏／攝影)
少子化危機讓私校退場條例備受關注，若教育部在無法源可管情況下帶頭放水，將損及學生權益。(記者潘俊宏／攝影)

少子化衝擊，不少私立大學或中學改辦幼兒園或長照機構，停辦近十年的花蓮國光商工近期提交計畫書，爭取改辦國光文化藝術基金會，獲教育部初步同意。若經核准，將成台灣第一所轉型基金會的私校。私校主管支持私校轉型多元發展，但教團擔憂，學校改辦基金會門檻低，此例一開，恐吸引私校惡性倒閉、爭相改辦，衝擊師生權益。

國光商工2013年停辦，曾宣布轉型基金會未果，校產就此閒置。直到教育部2019年修正發布高級中等以下學校及其分校分部設立變更停辦辦法，要求該校董事會今年1月16日前恢復辦理、新設私立學校，或與其他學校法人合併，另開放該校依私校法第71條，變更為其他教育、文化或社會福利事業的財團法人，促使國光商工再度向教育部申請改辦文化藝術基金會。

本報系聯合報取得國光商工改辦計畫書，該校董事會坦言台灣生育率下降成定局，期盼能把過剩的教育資源，移轉為文化和觀光發展量能。預計改辦基金會，並配合花蓮縣政府需求，培育文創產業技藝人才、舉辦展覽，尤其花蓮是玉石的故鄉，希望協助政府成立石藝研發創意園區，推動原民手工藝傳承和養成。

全國私校工會理事長尤榮輝聽聞後表示擔憂，呼籲教育部嚴加把關，勿隨意核准改辦。他分析，學校改辦基金會，幾乎不必另外購買設備、財產，也不必聘用其他專業人士，只要改個名字即可，改辦門檻遠比轉型為幼兒園、養老院還低。此例一開，恐導致經營不善私校惡性倒閉，搶著改辦為基金會，造成更多教師失業、學生被迫轉學。

全國教師工會總聯合會理事長侯俊良則說，據了解，花蓮縣府對改辦一事樂見其成，但此例恐降低私校自願退場、讓國家取走財產的意願，取而代之的是改辦、轉型，把財產留在自己口袋中，不利教育公共化發展。

侯俊良也提到，國光商工申請改辦基金會未違反現行法律，國教署沒有駁回的理由。若想避免私校惡性倒閉、改辦，長遠之計還是盡速三讀通過私校退場條例草案，用更嚴謹法規來規範私校。

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