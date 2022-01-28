何韻詩反送中遭潑漆 統促黨主委判3個月

香港歌手何韻詩。(本報資料照片)

香港 女藝人何韻詩2019年赴台參加「反送中 」遊行 遭潑漆，警方大陣仗搜捕，檢方起訴11人；台北地方法院昨天依毀損罪判統促黨主委胡志偉有期徒刑三月，另十人無罪，可上訴。判決書指出，不同黨派攻訐，不是靠司法個案重判能遏止。

檢方依違反集會遊行法、強制、公然侮辱、毀損等罪起訴，蒞庭檢察官對胡志偉求刑八月，何韻詩等被害人也希望重判，但法官不認同。

判決書指出，不同黨派互相攻訐，不是在司法個案中予以重判便能遏止，正本清源還需各個政治人物以身作則，放下一己算計，撫平社會不安與對立，還台灣人民純樸善良的本性。

判決說，胡志偉犯罪動機、目的，無非與何韻詩政治立場相左，又不滿何韻詩以觀光名義入境卻參與政治性質的集遊，潑漆使何韻詩難堪；審酌胡犯罪手段、造成的損害，量處胡有期徒刑三月，得易科罰金台幣九萬元。

依檢方指控犯罪事實，胡志偉等人因不滿何韻詩支持反送中，計畫對來台參與2019年「929台港大遊行」的何韻詩施暴，甚至鎖定香港眾志秘書長黃之鋒。

胡透過LINE群組「康樂活動」與同案被告聯繫，事發當天早上聚集，計畫在何韻詩現身遊行活動現場時施暴。

同案被告大陳島鄉情文化促進會常務監事陳友達等四人，準備餿水袋、水球、尿液袋、水槍，議定如潑漆失敗，即上陣潑尿液、餿水；大陳島鄉情文化促進會理事梁太富等六人待在外圍，如果潑漆失敗，衝進現場掩護胡脫困。

檢方起訴胡志偉等11人，法官認為，除胡以外，其餘被告未在潑漆現場附近有不法行為，判陳友達、梁太富等人無罪。