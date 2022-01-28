台灣日缺120萬顆蛋 「南蛋北送」搶救蛋荒

「蛋荒」持續，傳統蛋行的貨架都空了，農委會宣布將緊急從美國、澳洲進口因應。(記者林俊良／攝影)

春節將屆，全台卻因雞蛋 缺貨鬧「蛋荒」，農委會主委陳吉仲再三保證「供應無虞」、「一定買得到」，但蛋商推估恐要到3、4月才會供應回穩。農委會副主委黃金城昨說，除加工廠暫時停工先改供生鮮雞蛋及「南蛋北送」外，也將緊急從澳洲 、美國每周進口約60萬顆。

近期常被高層約見「喝咖啡」的台北市蛋商公會理事長高傳謨說，因政府要求凍漲，春節前後價格雖漲不上去，但缺蛋是事實，高傳謨甚至在接受記者採訪過程，不斷接到其他蛋商的調蛋電話，但是「沒有蛋就是沒有蛋」。

高傳謨還說，北部蛋商現在都到南部加價收購，甚至向過去未曾買過的蛋農收購；現在白蛋1箱（200顆）收購價要約800至900元(台幣，下同)，但因凍漲，在台北賣也是1箱800、900元，沒什麼利潤，甚至為了供應已簽約的顧客，1箱收購900元、賠本賣800元。

根據中華民國 養雞協會統計，目前每天有11、12萬箱雞蛋，但根據蛋商公會估算，現在1天僅9至10萬箱，這樣的缺蛋樣態至少要維持到今年3月、甚至4月。

農委會昨向行政院報告則指出，去年12月22日後，配合平抑物價，雞蛋產地價格維持每台斤34.5元，但飼料價格不斷上漲，農民生產缺乏誘因，加上禽流感和天氣冷，每日雞蛋缺口為120萬顆。

黃金城說，已啟動「南蛋北送」， 並且從澳洲、美國每周進口約60萬顆應急，2月中旬會先從澳洲進口一櫃，估計清明時台灣會恢復正常供應。

農委會強調，北部近期缺蛋嚴重，但量販店或大賣場一定買得到，會全力補足傳統市場的散蛋缺口。

業界表示，缺蛋原因很多，包括疫病多、飼料上揚，養雞挑戰大，沒有誘因，如何鼓勵業者投入生產？專案進口恐遠水救不了近火。

台中市養雞協會理事長陳佑澈說，因新冠肺炎疫情，貨櫃塞港、運費高漲，進口雞蛋須冷藏，能不能順利運送、保鮮都是問題，政府應從基本面開始調整，從原物料供應下手，讓飼料廠採購順利，讓農民生產成本降低，增加意願增加量能，否則僅靠專案進口，根本遠水救不了近火。