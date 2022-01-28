我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最新／黃曉明、Angelababy官宣離婚「未來仍是家人」

直擊／南加公寓傳持槍入室搶劫 華人1死1傷

從契約工爬到執行長 「油人楷模」因貪毀形象

記者徐如宜／高雄28日電
中油煉製事業部執行長徐漢公關能力強、地方關係好，「油人楷模」形象一夕崩解。(本報資料照片)
中油煉製事業部執行長徐漢公關能力強、地方關係好，「油人楷模」形象一夕崩解。(本報資料照片)

台灣中油煉製事業部執行長徐漢涉收賄收押，員工聽聞多不可置信。徐漢19歲就進中油，從契約工一路升至事業部執行長，是中油的一頁勵志典範；也因為公關能力強、地方關係好，在中油屢傳汙染、工安遭受抗爭的年代，格外受到重用。

徐漢是高雄高工與中油公司建教合作第八期學員，進入中油高雄煉油總廠第二媒組工場時還是名「契約工」，試用半年轉正操作員。工作之餘進修，從高職到大學、研究所，取得高雄應用科技大學企業管理研究所與中山大學材料科學研究所雙碩士。

徐漢歷任課長、經理、大林廠副廠長、中油總公司公關處副處長、大林廠長、副執行長。2019年接任煉製事業部執行長，以中生代進入中油核心領導階層，受到重用。

徐漢靠深入基層勤跑，高雄煉油廠熄燈，文史團體和民代為了「日本海軍第六燃料廠」的文資身分激烈爭取，他親自跑文資審議大會向各方解說中油立場和態度，化解分歧。

徐漢家人已移居紐澳，孩子很少回台灣，妻子來來去去。去年母親病重，他下班推掉應酬回家陪伴，直至離世。

中油員工聽到徐漢出事，多感到錯愕、不解、惋惜。相處過的人說，徐漢人如其名，是一條漢子，對朋友好，對屬下照顧。

朋友說並未覺得他手頭拮据或財務有問題，平日無不良嗜好，身為中油一級主管，這樣的「油人楷模」涉貪感到不解。

日本

上一則

新聞評論／顧萊牛顧核食 蔡政府就是不顧雞下蛋

下一則

備戰春節防疫 台北升2.5級 五都不跟進

延伸閱讀

被迫掏錢、代扛責任…國營事業竟淪蔡政府的百憂解

被迫掏錢、代扛責任…國營事業竟淪蔡政府的百憂解
中油不讓步 三接外推環差還是沒過關

中油不讓步 三接外推環差還是沒過關
百人砸百萬作弊 搶國營鐵飯碗 犯罪集團5年撈上億

百人砸百萬作弊 搶國營鐵飯碗 犯罪集團5年撈上億
非核家園再生能源配比 宣告跳票 經長辯稱「分母變大」

非核家園再生能源配比 宣告跳票 經長辯稱「分母變大」

熱門新聞

本土疫情持續延燒，外界這才發現，過去兩年指揮中心採取的都是「想像式防疫」。圖為帶著子女前往接種站的家長。（記者侯永全／攝影）

新聞評論／原來…台灣2年來都身處「想像式防疫」

2022-01-22 02:28
駐立陶宛台灣代表處去年11月18日掛牌成立。(Getty Images)

路透：立陶宛考慮要求台代表處更名 「台灣人民代表處」

2022-01-25 14:50
國安會前秘書長蘇起。（本報資料照片）

蘇起：兩岸談判已沒有了 北京將單方面處理台灣問題

2022-01-20 21:09
桃園亞旭電腦廠兩名移工1月9日到西堤用餐後確診，衛福部人員21日帶著裝備進入港區大樓。記者季相儒／攝影

台灣本土+83 確診大爆發

2022-01-21 17:17
孫安佐遭依製槍未遂罪起訴，歷經出庭9次辯論終結，今天宣判。（本報資料照片）

孫鵬兒子涉在美國製槍未遂 台法院判公訴不受理

2022-01-26 15:05
中國軍機今天大批出海，有包括殲16（如圖）等37架快慢軍機編隊出海操演，創下紀錄。圖/台空軍司令部提供

創紀錄 37架中國軍機今擾台西南防空識別區

2022-01-23 10:55

超人氣

更多 >
英媒爆中國極音速武器專家洩密投誠 助西方防禦

英媒爆中國極音速武器專家洩密投誠 助西方防禦
股市劇烈波動時 謹記巴菲特這些投資忠告

股市劇烈波動時 謹記巴菲特這些投資忠告
現場直擊／小年夜遇持槍入室搶劫 華人1死1傷

現場直擊／小年夜遇持槍入室搶劫 華人1死1傷
「手術室裡全是錢」醫院聚餐橫幅 網友怒轟沒醫德

「手術室裡全是錢」醫院聚餐橫幅 網友怒轟沒醫德
識別KN95口罩假冒產品看這些

識別KN95口罩假冒產品看這些