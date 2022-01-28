從契約工爬到執行長 「油人楷模」因貪毀形象

中油煉製事業部執行長徐漢公關能力強、地方關係好，「油人楷模」形象一夕崩解。(本報資料照片)

台灣中油煉製事業部執行長徐漢涉收賄收押，員工聽聞多不可置信。徐漢19歲就進中油，從契約工一路升至事業部執行長，是中油的一頁勵志典範；也因為公關能力強、地方關係好，在中油屢傳汙染、工安遭受抗爭的年代，格外受到重用。

徐漢是高雄高工與中油公司建教合作第八期學員，進入中油高雄煉油總廠第二媒組工場時還是名「契約工」，試用半年轉正操作員。工作之餘進修，從高職到大學、研究所，取得高雄應用科技大學企業管理研究所與中山大學材料科學研究所雙碩士。

徐漢歷任課長、經理、大林廠副廠長、中油總公司公關處副處長、大林廠長、副執行長。2019年接任煉製事業部執行長，以中生代進入中油核心領導階層，受到重用。

徐漢靠深入基層勤跑，高雄煉油廠熄燈，文史團體和民代為了「日本 海軍第六燃料廠」的文資身分激烈爭取，他親自跑文資審議大會向各方解說中油立場和態度，化解分歧。

徐漢家人已移居紐澳，孩子很少回台灣，妻子來來去去。去年母親病重，他下班推掉應酬回家陪伴，直至離世。

中油員工聽到徐漢出事，多感到錯愕、不解、惋惜。相處過的人說，徐漢人如其名，是一條漢子，對朋友好，對屬下照顧。

朋友說並未覺得他手頭拮据或財務有問題，平日無不良嗜好，身為中油一級主管，這樣的「油人楷模」涉貪感到不解。