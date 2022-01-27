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男引誘自拍鹹溼片 少女沒拿到錢才知上當

記者邵心杰／台南27日電
台南地院認江男犯引誘使少年製造猥褻行為之電子訊號罪，處1年10月徒刑，緩刑5年，判決確定後，提供160小時的義務勞務，及接受法治教育2場次。(本報資料照片)
台南地院認江男犯引誘使少年製造猥褻行為之電子訊號罪，處1年10月徒刑，緩刑5年，判決確定後，提供160小時的義務勞務，及接受法治教育2場次。(本報資料照片)

江姓男子2年多前以徵求網拍模特兒為由，在網路社群上搭訕15歲少女，誆稱每張自拍照付費數百到上千元台幣，引誘她自拍未穿內衣僅穿學校制服照，另每支露點影片3000至上萬元，少女不疑有他自拍脫光露胸、撫摸下體影片，江男卻未依約給付報酬，少女驚覺上當報警，江男說影片已刪除，與少女調解且賠償完畢，台南地院判處1年10月徒刑，緩刑5年。

檢警調查，江男於2019年10月4日凌晨1時5分，在桃園市住處內，利用手機登入網路社群，以徵求網拍模特兒為由，隨機搭訕少女，「你可以不穿內衣 搭制服拍」，引誘少女在台南市住處內，自拍未穿內衣僅著學校透光制服的照片2張，傳送給對方觀覽。

隨後，他又傳送「拍換衣服（脫光展示身材在穿上）跳舞  抖音  洗澡  自己來  啪啪」、「影片只有露點才有薪水」、「影片最少30秒至1分鐘」、「3000」等訊息，引誘她自拍脫下全身衣物祼露胸部、下體的影片上傳。

未料，他食髓之味，再度要求少女「妳要不要在(再)拍一個自我介紹」、「邊自我介紹邊脫然後穿上」，自拍自慰及撫摸胸部等影片，傳送給江男觀覽。後因江男未依約給付拍攝報酬，少女察覺有異並報警究辦。

據兩人對話紀錄，可知江男以「拍攝照片1張5元至上千元不等」、「照片傳越多薪水累積」、「跟男生一起拍影片一支50000元起跳」等語，誘使少女拍攝猥褻行為的數位照片、影片，隨後再傳送「照片已刪」、「650」、「3000」、「2500+5000」等訊息。

台南地院合議庭考量，江男犯後始終坦承犯行，又與少女達成調解並賠償完畢，堪認其犯後態度良好，顯有悔意。且參酌少女也同意給予緩刑機會。合議庭認江男犯引誘使少年製造猥褻行為之電子訊號罪，處1年10月徒刑，緩刑5年，判決確定後，提供160小時的義務勞務，及接受法治教育2場次，可上訴。

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