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拿名人合照吸金12億 無照會計師收押

記者柯毓庭／新北27日電
無照會計師蔡國安（右）涉嫌以達官顯貴合照行騙吸金。圖為蔡與菲律賓總統杜特蒂合影。(翻攝自蔡國安臉書)
無照會計師蔡國安（右）涉嫌以達官顯貴合照行騙吸金。圖為蔡與菲律賓總統杜特蒂合影。(翻攝自蔡國安臉書)

亞太聯盟總商會台灣分會理事長蔡國安，涉嫌對外誆稱受前副總統蕭萬長夫人朱俶賢、台塑石化等多人委託募資，不法吸金12億元(台幣，下同，約4300萬美元)，其中一名被害人就被騙了9億元。

新北地檢署24日搜索帶回蔡國安與七名證人，訊後依違反銀行法、詐欺罪聲請羈押禁見蔡獲准。

蔡國安另外經營兩家會計師事務所、多媒體、投資顧問公司，他本身並無會計師證照，卻對外自稱是旅澳多年會計師；臉書上許多與政商名流合影，不僅國內藍綠政要，連菲律賓總統杜特蒂身影也有。

檢方調查，蔡國安自2013年起，冒用朱俶賢、台塑石化、中聯資源等多間公司名義，偽造合約書或基金名冊，向外界誆稱自己受託，替朱主持大陸稀土進口投資案募資，或受台塑石化公司委託清運石灰廢棄物至菲律賓，或稱受國光公司委託募資收購不良債權等，招攬民眾投資，過程中拿出與政商名流合照取信。

有民眾發現受騙提吿，新北地檢署指揮刑事局、台北市調處，24日搜索蔡國安住所、辦公室、東大會計事務所等12處，查扣手機、電腦等證物。初估不法獲利達12億元，受害者至少數十人，其中1名受害者上當多年，被騙走9億元。

檢方認為蔡國安涉犯銀行、詐欺法罪嫌重大，且有逃亡、串供之虞，向新北地方法院聲請羈押禁見，昨天裁准。

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