孫安佐在美涉製槍 台灣法院公訴不受理

孫安佐(左)涉在美製槍未遂，法院26日判公訴不受理。(本報資料照片)

藝人孫鵬、狄鶯之子孫安佐，遭控2018年在美國涉嫌製造手槍未遂罪，士林地方法院昨天下午宣判，本件為美國法律不處罰，台灣法院無審判權，判決公訴不受理；孫鵬、狄鶯聽聞，開心感謝台灣司法。

孫安佐2018年在美國犯下「持有彈藥罪」、「恐怖威脅罪」，服刑238日後回台，孫鵬、狄鶯跨海救子，孫安佐回台下飛機，直接被帶往士林地檢署調查；2020年8月，檢方認定孫安佐從無到有拼裝一把槍，「改造、組合也是製造過程」，依未經許可製造手槍未遂罪嫌起訴。

士林地方法院開庭九次，辯護團隊始終主張「台灣沒有審判權」，懇請法院公訴不受理。士林地院昨宣判，孫安佐觸法但行為地在美國，美國法律不處罰，因此台灣無審判權，公訴不受理。

律師第一時間致電孫鵬告知判決結果，孫鵬、狄鶯聽聞很開心，透過律師對外表示「感謝台灣司法」！

律師也說，等收到判決書，看20天後檢方有無動作，屆時無上訴判決才確定。

合議庭認定，孫安佐觸犯台灣修正前槍砲彈藥刀械管制條例「製造具殺傷力改造手槍未遂罪」，但是符合刑法第7條但書「犯罪地的法律不罰」，台灣法院沒有審判權，判決公訴不受理。

士林地檢署說，待收到判決，再決定是否提起上訴。