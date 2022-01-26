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孫鵬兒子涉在美國製槍未遂 台法院判公訴不受理

記者蕭雅娟／台北報導
孫安佐遭依製槍未遂罪起訴，歷經出庭9次辯論終結，今天宣判。（本報資料照片）
孫安佐遭依製槍未遂罪起訴，歷經出庭9次辯論終結，今天宣判。（本報資料照片）

台灣藝人孫鵬、狄鶯之子孫安佐，遭控2018年在美國涉嫌製造手槍未遂罪，辯護團隊主張「我國沒有審判權」懇請公訴不受理。士林地方法院今天下午宣判，孫安佐判決公訴不受理。

全案起源於，孫安佐2018年在美國犯下「持有彈藥罪」「恐怖威脅罪」服刑238日後回台，父母孫鵬狄鶯跨海救子，孫安佐回台下飛機後，直接被帶往士林地檢署調查；2020年8月，士檢認定孫安佐從無到有拼裝一把槍「改造、組合也是製造過程」依未經許可製造手槍未遂罪嫌起訴。

士林地院歷經9次開庭，其中還因新冠肺炎疫情延後庭期，直到去年12月15日辯論終結，辯護團隊則始終如一主張「我國沒有審判權」懇請法院公訴不受理。

辯護人稱「美國法不處罰孫安佐遭士林地檢署起訴的行為」孫安佐在美國行為，不屬於美國法上的製造槍枝罪，美國法律不處罰；全案有我國刑法第7條但書適用「犯罪地的法律不罰不在此限」我國沒有審判權，應為不受理判決。

辯護人指出，孫安佐尚未著手製造槍枝階段，公訴檢察官如何由照片知道網購80%的下槍身是百分百的下槍身，這形同拼裝車，組合成功難度高；警探槍枝鑑定報告，為傳聞證據沒有證據能力；假設法院認為孫安佐已在著手階段，孫安佐這異想天開的行為，客觀上沒有造成危害，懇請鈞院諭知孫安佐無罪。

孫安佐在審理期間被下封口令，對外一律由辯護人回應，辯論終結時才鬆口，一開始賓州的法庭審理撤回持有犯罪工具罪，犯罪工具是指「十字弓」然而最後沒有被論持有犯罪工具罪，若現在用持有槍枝罪「是不對的」

檢方起訴，孫安佐持學生簽證赴美就讀賓州的高中，住在寄宿家庭，涉嫌違反美國法典第18編第922條規定，2018年1月間在美國境內網購glock19手槍滑套、覆進簧、槍管及polymer80廠牌的80％下槍身，運送到寄宿家庭內，加以組合，但未能組合成功而未遂，將槍枝組裝物件藏在寄宿家庭內。

公訴檢察官強調，美國聯邦檢察官有寬廣量權，包含可選擇特定罪名，本件在認罪協商下，賓州檢察官撤回持有犯罪工具罪，非因罪嫌不足撤回，因此我國有審判權，孫安佐持有polymer80廠牌的80％下槍身，且進一步鑽研及機具加工，已構成美國法，涉犯我國修正前槍砲彈藥刀械管制條例未經許可製造手槍未遂罪。

檢察官當庭播放youtube上的製槍加工教學影片，也提出槍枝零件照片，強調槍枝物件有鑽孔洞、有板機、有不鏽鋼組件、沒有槍管阻礙物，證實孫安佐遭查扣的槍枝已加工組裝。

檢方也指出，孫安佐在偵查中曾坦承「有用其他零件加工，有曾試著研磨」「以一把手槍來說，沒有缺少零件」等語。

辯護人指出，孫安佐案發時年少，單獨身處異鄉無父母管教，揚言要掃射學校等事，已接受美國法律制裁服刑完畢，我國無審判權；youtube上的影片沒有證據能力，純屬檢方個人主觀臆測。

檢察官 賓州 學生簽證

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