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疑掏空公司1.5億 東元電機少東遭約談

記者張宏業／台北26日電
聯昌公司前董事長黃育仁，遭調查局新北市調查處搜索、約談到案。(記者黃義書／攝影)
聯昌公司前董事長黃育仁，遭調查局新北市調查處搜索、約談到案。(記者黃義書／攝影)

東元集團旗下聯昌電子告前董事長黃育仁（菱光科技董事長），任內簽署假合約，將超過1.5億元(台幣，下同)款項匯往國外第三人帳戶，違反證交法非常規交易等罪，調查局昨天搜索約談黃到案，昨晚移送台北地檢署複訊後以100萬元交保、限制出境。

黃被送到北檢時，面對鏡頭不斷比出「三」的手勢，媒體問他問何比「三」？黃笑稱「今天又交了新朋友。」

東元電機黃茂雄、黃育仁父子去年為爭奪經營權鬩牆，黃茂雄甚至發表公開信，指稱「親情，是人生一輩子的功課」，黃育仁當時回應，「20年後大家看得不是兒子對還爸爸對，是東元有沒有成功改革」，雙方數度隔空交火，東元經營權之爭成為財經界話題。

聯昌電提告指出，黃育仁從2011至2021年擔任聯昌電董座期間，藉虛假服務合約、佣金合約等方式，將超過1億5000萬元資金匯往特定第三人帳戶，包括服務合約的首年匯款就超過百萬美元，但當年度卻連最基本的發票憑證都沒有取得。

另外，黃育仁為了白電合約也給付超過百萬美元，但聯昌電連一張白電產品訂單也沒接到，黃指示將鉅額資金匯往國外特定帳戶，卻對聯昌營收無明顯助益，導致聯昌電承受不當交易風險及損害。

黃育仁曾發新聞稿反駁，指聯昌電主要客戶來自南韓，因此與南韓廠商簽代理、銷售及業務推廣等合約，且均延續數年以上，屬正常業務經營產生的合約，並無任何涉及掏空背信問題，若有不法，為何在東元經營權紛爭之際才提告？顯然是子虛烏有。

南韓 營收

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