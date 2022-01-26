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「律師不收諮詢費」…法部政次蔡碧仲涉造謠裁定不罰

記者王聖藜、蔡晉宇／台北26日電
法務部政次蔡碧仲。(本報資料照片)
法務部政次蔡碧仲。(本報資料照片)

律師出身的法務部政務次長蔡碧仲說明政策時指「多數律師不收諮詢費」等，被檢舉造謠，警方依社維法移送；台北地方法院表示，蔡的說明令人疑慮、誤會，但不會造成畏懼、恐慌，裁定不罰。可抗告。

台北市警中正一分局移送指出，有民眾陳情，依媒體去年10月20日報導，蔡當天於建置律師查詢系統落實司法近用權記者會表示，多數律師不收諮詢費，即便要收2000元(台幣，下同)也沒關係等。

檢舉人認為，蔡碧仲誤導民眾認為多數律師諮詢免費，每小時僅收2000元，言論影響公共安寧、傷害民眾與律師的信賴關係，違反社維法散布謠言規定。

不過，法官認為，社會秩序維護法散布謠言內容，要足以使聽聞者心生恐慌，而影響公共安寧，否則不是法律應處罰範圍。雖然多數律師收取諮詢費用不一，並非如蔡碧仲所言免費，但蔡基於擔任次長職務就如何辨別真假律師發言，難以認定故意製造謠言。

法官也指出，新聞報導內容雖易使聽聞者對律師收費產生疑慮、誤會，但民眾接洽律師時，可先詳加詢問收費項目，並透過其他方法辨別律師真偽，新聞內容應不足以引起閱覽者心生畏懼或恐慌。

裁定說，警方移送裁罰案除新聞截圖，並未提出其他證據；移送案與社維法處罰構成要件不符，裁定蔡碧仲不罰。

3監委查雲林張家

此外，民進黨立委蘇治芬日前喊出下架雲林張家，三名監委林盛豐、賴鼎銘、林郁容原訂24日南下調查雲林縣長張麗善胞弟張啟盟涉侵占國有地、濫墾山坡地案，消息曝光後卻以防疫為由延後。知情人士昨說，監察院又突襲通知原縣府，26日下午將現地勘查，且要求不要讓媒體知道，也拒絕媒體採訪。

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