林秉樞洗錢、網軍「查無證據不辦」 藍嗆要檢察官幹嘛

周刊報導林秉樞曾與跨黨派立委餐敘，但他究竟如何接近這些政治人物，檢方結案後仍留給外界重重疑問。(記者鄭超文／翻攝)

檢方在過年前、羈押期限未屆滿前，急著偵結林秉樞案，攤開公布的起訴、不起訴內容，林秉樞不只對高嘉瑜施暴、至少還利用其他私密照片逼迫兩名女性從事非法行為，把數十萬(台幣，下同)存款竄改為數千萬傳給特定人的行為，背後目的何在，檢方一句沒有足夠證據就不了了之，是不願查還是無法查，徒給社會大眾留下更多謎團。

高嘉瑜去年12月1日在立法院議場前的記者會上，不只表示被施暴後第一時間非常驚恐、不知所措，更直指林男「有很多網軍可以發動」，以此威脅她。林秉樞當初被質疑旗下有網軍的疑慮不只一樁、資金來源更有諸多說不清楚之處，但檢方結案後，對此卻是避重就輕。

林秉樞案爆發後，外界才知道他的神通廣大，從綠營派系領導人、跨派系立委、到文化界、商界大老，都有與他往來的紀錄。即使如曾被牽扯與林秉樞有過交集的民進黨 立委所言，林秉樞是有計畫地接近政治人物，但從資金來源到林秉樞為何要變造存款紀錄，檢方則完全聽信林秉樞的說詞，認定他財產來源來自父母，欠缺洗錢證據。

從檢方列出的證據資料顯示，林秉樞指示友人變造他還有數千萬存款紀錄，除用簡訊傳給父親外，還用LINE傳給特定女性友人，至於這些女子的身分、林秉樞為何需要製造假存款紀錄，背後原因卻留給外界更多問號。

本案從偵辦過程中，包括首次搜索不完全、讓林秉樞在移送、收押後都還能對外發聲，已讓外界質疑檢方是否限縮偵查範圍、不願積極追查真相，如今偵結，果然如同陳明文留在高鐵上的300萬疑雲一樣，再度留給外界滿滿疑惑。

對此，告發洗錢等罪的國民黨 台北市議員徐巧芯批評檢調，對案情了解連她都不如，那要檢察官幹嘛？

檢方這次除家暴 案外，另起訴恐嚇罪與偽造文書罪。徐巧芯說，這兩罪若非他們告發，根本不會起訴；賴姓助理受林秉樞指使恐嚇高嘉瑜也是她去告發的；至於林的不正常金流，他們同時告發洗錢跟偽造文書，至少會成立一項罪名；但很遺憾檢調對洗錢相當「被動」，林3年正當收入僅9萬，出手卻非常闊綽，檢方竟不起疑？最後選擇起訴偽造文書罪，等於「親手斬斷線頭」。