台灣物價連漲 陳冲示警：百年通膨已經來了

行政院前院長陳冲。（本報資料照片）

台灣物價漲聲連連，前行政院長陳冲示警，「百年難得一見的通膨已來臨」，並直言他不認為政府查價能有效抑制漲價。他說，業者如果隨便漲價，生意就跑掉了，漲價一定有其背後的原因，政府要把原因搞清楚，不然光查價沒有意義。

台北中國時報報導，陳冲在接受震傳媒訪問時表示，美國去年上半年所有官員都說沒有通膨，但是到去年10月以後都改口了，說通膨可能延續到明年。但很多資產方面的價格，都不在CPI內，例如房價 就不在其中，才會造成「按教科書定義」到底有沒有通膨，各說各話的情形。

陳冲指出，去年CPI指數 1.96％是以全年平均來看，他同意台灣主計長和其他政府官員以此數據說台灣沒有通膨，但CPI從2021年9月就已經很明顯超過2％，「這就像血壓 一樣，即使血壓全年在140以下，但以最近趨勢來看，其實已經很有感了」。

至於政府能夠採取什麼對策？陳冲指出，現在的通膨是很嚴肅的問題，不是暫時性的，且已在發生，百年來是有些惡性通膨發生，就像台灣新台幣發行之前狀況，但很少碰過目前這樣經驗的通膨，想解方很難。

對於行政部門最近查物價的行動，陳冲不認為有效，因自由市場競爭厲害，漲價一定有原因，如現在價格是市場自然機能造成的，沒有先作價格成本合理分析，光去查價是沒有意義的。

中央社報導，為穩定物價，行政院去年底成立跨部會物價聯合稽查小組查價，經濟部長王美花24日邀連鎖餐廳業者與會，雙邊達成共識年前不漲價。

王美花說明，物價小組由法務部統籌，各部會各有分工，經濟部負責幾家餐廳，發現進口食材價格確實有調漲，原因在於原材物料價格上漲，不過，她在兩周前邀集連鎖餐廳業者，雙邊達成共識年前不漲價，穩定價格讓民眾過好年。