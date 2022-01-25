酒駕重罰三讀 「累犯公布姓名照片」 同乘連坐罰1.5萬

立法院24日三讀修正刑法、道交條例等，加重酒駕處罰規定。圖為中和分局員警在環河路執行取締酒駕勤務。（記者林澔一／攝影）

立法院昨三讀修正刑法、道交條例等，加重酒駕處罰規定，其中，十年內兩度酒駕的累犯，公路主管機關得公布姓名照片及違法事實。另外，酒駕同乘者「連坐罰」，也從600元(台幣，下同，約21.6美元)至3000元罰鍰，提高到6000至1萬5000元；酒駕致人於死者，增訂得併科200萬元以下罰金，致重傷者增訂100萬元以下罰金。

蔡英文總統說，對於酒駕事件，政府一定零容忍。行政院長蘇貞昌也說，除特殊情形，酒駕違法不應輕易准予易科罰金，也應嚴予審查假釋條件，提醒駕駛切勿心存僥倖。

不過，不少網友在蔡總統貼文下留言，認為罰責仍過輕，還有修法的空間。國民黨 立委江啟臣表示，雖然是在最短的時間內完成立法，但這次修正未能充分回應民意，令人遺憾；蔡政府一再說「酒駕零容忍」，看來根本就是「酒駕您容忍」。國民黨立委蔣萬安說，他與眾多委員提案要求「提高酒駕肇事致死及致重傷刑度」、「沒收酒駕肇事駕駛人的交通工具」在本次修法中皆無任何進展，很多民眾反映，這樣的修法真能杜絕酒駕嗎？立委林奕華更批評，蔡政府說好的「酒駕零容忍」根本又在打假球。

修正後的道路交通管理處罰條例，明定駕駛被驗出酒駕，年滿18歲的同車乘客處6000元以上至1萬5000元以下罰鍰，但年滿70歲、心智障礙或汽車 運輸業的乘客，不在此限。

酒駕、拒絕酒測再犯的累計期限，由現行五年延長為十年，只要十年內第二次累犯，公路主管機關得公布其姓名、照片及違法事實。條文規定，汽機車駕駛人酒駕、毒駕，吊扣汽機車牌照兩年，若肇事致人重傷或死亡，則依行政罰法沒入車輛；駕駛在警方酒測前飲酒、吸毒，比照拒絕酒測處罰。

修正條文並規定，因應共享汽機車愈來愈興盛，新增租賃業者已告知禁止酒駕、毒駕等相關義務，汽機車駕駛人仍違反時，得依原罰則加罰二分之一。另外，限制對酒駕者重領駕照 ，規定加裝酒精鎖（車輛點火自動鎖定裝置），提高為六萬元以上、十二萬元以下罰鍰，以及申請登記配有酒精鎖的汽車，才發給駕照。

對於酒駕肇事者無論初犯或再犯，現行條文都未併科罰金。修正後刑法規定，酒駕未肇事刑責者，可處三年以下有期徒刑，得併科30萬元以下罰金；酒駕肇事致人於死者，處三年以上十年以下有期徒刑，得併科200萬元以下罰金；致重傷者，處一年以上七年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金；再犯年限也從原本五年增加為十年，再犯肇事者致人於死，增訂得併科300萬元以下罰金；致重傷者得併科200萬元以下罰金。