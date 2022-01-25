盲女感謝照護立遺囑贈產 看護等不及全盜光

台中市王姓男子擔任全盲的蔡姓女子看護，利用保管蔡女帳戶機會，盜領蔡女存款，侵占台幣655萬，台中地檢署偵結起訴。（本報資料照片）

王姓男子擔任全盲蔡姓女子看護，蔡女感念，三年前簽立遺囑，死後存款全贈王，但王早利用保管蔡女提款卡、密碼、印章機會，開始盜領蔡女存款，侵占600多萬(台幣，下同，約21.6萬美元)；蔡女直到雙方情誼生變，辭退王後才知存款被盜領殆盡。台中地檢署依詐欺 、侵占罪起訴王男。

起訴指出，36歲王姓男子是擔任外送員時認識41歲蔡姓女子，雙方送餐培養信任感後，蔡女2019年9月底聘請王擔任看護，每日酬勞1000元，同年11月每日2000元。

蔡女為方便日常花用及支資，將帳戶提款卡、密碼、印章都交付給王，還將王名下一個帳戶列為約定轉帳戶，方便轉帳。

同年11月9日，蔡女感念王照顧，找朋友作證簽立遺囑，病故後名下存款都將餽贈給王；蔡女卻不知，王從任職開始即提領她存款，每次金額從二萬到50萬都有，任職四個多月提款57次共715萬，扣除日常所需與薪資，實際侵占655萬。

2020年1月，蔡女不滿除夕夜王沒有現身照顧，將王辭退，後委請友人領款，才發現帳戶存款所剩無幾，氣得提告。

王否認盜領，辯稱都依蔡女指示，領出錢後放在蔡女房間，由蔡女取用，「有時前一天看到錢，隔天錢就不見了」，可能蔡女自己花完。

檢方認為，蔡女立遺囑要將存款贈與王，但無法據此推論號蔡女有意在生前為之。遺囑以死亡為條件，希望王生前能盡心照顧，蔡女帳戶過去都是定存，少有大量提領現金紀錄，王辯詞有違常情，依業務侵占、自動付款設備詐財罪、違法製作財產權罪起訴。