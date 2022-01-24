沈一鳴失事事件 天氣中心主任判休職

黑鷹直升機2020年失事，時任參謀總長沈一鳴上將等八人殉職，監察院以機密案形式彈劾 空軍氣象聯隊第八基地天氣中心主任任亦偉、戰術管制聯隊戰術管制中心管制長周士凱；懲戒法院判決任亦偉休職兩年，周士凱不受懲戒。涉及國安事件，判決理由不公開。全案可上訴。

空軍司令部昨表示尊重判決，現已採專機任務同派兩名正駕駛等多項改進措施，並將持續強化氣象提示資源、落實任務提示及監管作為，維護飛行安全。

沈一鳴2020年1月2日率將校搭乘黑鷹直升機飛往宜蘭慰問官兵途中，在新北烏來山區撞山失事，八人罹難。

監察院認為任亦偉違反氣象手冊規定、周士凱違反戰管中心值勤規定，2020年7月彈劾，移送懲戒法院。

監院彈劾文指出，此專機任務，依據空軍第四聯隊標準作業程序規定，應全程保持目視飛行，不得進雲，且任務機副駕駛於戰管中心提示時，明確表示如天氣不好，可改走C2沿海航線 ，顯見天氣是專機任務組員選擇航線首要考量。

任亦偉未依規定在任務執行前向飛行員講解天候狀況，且明知可見光雲圖受始曉日照不足影響，無法讓飛行員了解山區航線雲層分布全貌，卻未運用近紅外線雲圖或查閱真實色雲圖、究明雲量分布，就告知航線上近山區有雲，但實際上不會影響任務執行。