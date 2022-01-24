沈一鳴失事事件 天氣中心主任判休職
黑鷹直升機2020年失事，時任參謀總長沈一鳴上將等八人殉職，監察院以機密案形式彈劾空軍氣象聯隊第八基地天氣中心主任任亦偉、戰術管制聯隊戰術管制中心管制長周士凱；懲戒法院判決任亦偉休職兩年，周士凱不受懲戒。涉及國安事件，判決理由不公開。全案可上訴。
空軍司令部昨表示尊重判決，現已採專機任務同派兩名正駕駛等多項改進措施，並將持續強化氣象提示資源、落實任務提示及監管作為，維護飛行安全。
沈一鳴2020年1月2日率將校搭乘黑鷹直升機飛往宜蘭慰問官兵途中，在新北烏來山區撞山失事，八人罹難。
監察院認為任亦偉違反氣象手冊規定、周士凱違反戰管中心值勤規定，2020年7月彈劾，移送懲戒法院。
監院彈劾文指出，此專機任務，依據空軍第四聯隊標準作業程序規定，應全程保持目視飛行，不得進雲，且任務機副駕駛於戰管中心提示時，明確表示如天氣不好，可改走C2沿海航線，顯見天氣是專機任務組員選擇航線首要考量。
任亦偉未依規定在任務執行前向飛行員講解天候狀況，且明知可見光雲圖受始曉日照不足影響，無法讓飛行員了解山區航線雲層分布全貌，卻未運用近紅外線雲圖或查閱真實色雲圖、究明雲量分布，就告知航線上近山區有雲，但實際上不會影響任務執行。
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