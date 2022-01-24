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台灣外銷豐收 近300萬勞工薪水不增反減

台灣新聞組╱台北24日電
台灣觀光產業遭受新冠疫情衝擊，成海嘯第一排的「慘業」。(本報資料照片)
台灣觀光產業遭受新冠疫情衝擊，成海嘯第一排的「慘業」。(本報資料照片)

連續兩年受疫情影響，不少人對今年企業加薪這件事已經感到絕望；經濟部日前公布台灣最新12月外銷訂單為679.0億美元，年增12.1％，以外銷為主的科技、製造業近來頻頻徵才、發獎金；不過台灣卻有近300萬、占總數35.8％的受雇員工在這波景氣中不但沒有受益，薪資不增反減。

據台北中國時報報導，主計總處最新受雇員工總薪資統計顯示，薪資呈現下滑共有11個中分類行業，其中批發業、零售業人數規模最龐大，分別為106.8萬人、63.6萬人，加上住宿餐飲49.4萬人、醫療保健社會工作服務業47.1萬人以及其他受疫情打擊的產業，總計受影響的受雇員工人數達293萬人。

以全體受雇員工人數817.1萬人來看，受疫情影響（293萬人）薪資比率達35.8％；而就行業別薪資統計顯示，旅行服務業、運動娛樂及休閒服務業、藝術娛樂業等，堪稱疫情下排名前三的「慘業」。

反觀與出口相關的科技製造業等，在全球需求帶動下，全年有很好的營運表現，許多公司有獎金、績效或分紅給員工，1至11月的總薪資較前年同期成長6.22％，遠高於整體2.95％表現。

另據本報系經濟日報報導，根據yes123求職網日前公布的「過年兼差計畫與春節上工意願調查」顯示，有高達九成八的勞工透露，想利用「虎年」春節期間兼差賺外快，比率不但略多於去年的97.6%，更續創金融海嘯以來新高。

其中春節想賺外快的主要原因，在可複選狀況下，有60.2%表示，因為「年關到，擔心缺錢」；有49.4%則透露，「覺得春節期間，工資會比較高」；也有40.6%「牛年沒加薪，想補貼所得」；以及36.9%「擔心年終獎金、分紅不如預期，想靠兼差彌補」；或者有24.2%指出，「擔心公司年後裁員或倒閉，提前賺點外快」。

疫情 裁員 零售業

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