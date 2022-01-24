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男深夜果園打獵觸電網 離奇死

記者王思慧／花蓮24日電
潘姓男子深夜與友人上山打獵，闖進果園觸電，送醫不治。(圖：民眾提供)
潘姓男子深夜與友人上山打獵，闖進果園觸電，送醫不治。(圖：民眾提供)

花蓮瑞穗鄉41歲潘姓男子前夜帶三名友人上山打獵，疑似追捕山羌時闖入楊姓果農的私人柚子園，黃姓友人觸電摔倒，潘想拔插頭救人也觸電，倒地抽搐，送醫不治。楊姓果農說電壓僅12伏特，不應該會電死人，縣府懷疑潘可能有心血管疾病，檢警依過失致死罪偵辦中。

警方調查，潘男前天深夜開小貨車載黃等三名友人，到鶴岡產業道路勘查獵山豬陷阱，半路發現疑似山羌行蹤，一行人停車追捕，跑到架設電網的柚子園；因半夜燈光昏暗，黃姓男子不小心觸電大喊「有電」，臀部受傷摔倒在地。

潘姓男子見狀想拆掉電瓶插頭，也觸電大叫一聲當場倒地，呼吸急促，狀況十分危急。同行友人連忙把他送下山急救。

途中黃姓友人對潘男實施心肺復甦術，一路開到瑞穗消防分隊，由救護車轉送到玉里慈濟醫院急救，潘男在救護車上就已失去生命跡象，醫院搶救到昨天凌晨1時宣告不治。

目擊友人說，黃觸電後臀部受傷，潘以雙手關電源，可能因連日降雨太潮濕，導致嚴重觸電昏迷。

警方調查，柚子園為楊姓男子私人土地，為了防止山豬等動物破壞柚子園，放置12伏特電瓶、鐵絲網、高壓電阻器，阻擋野生動物進入，也設有警告標語；果園距產業道路有段距離，一般人很少進入。

警方扣押電器裝置，通知楊到案說明。楊姓果農很訝異，他無奈說，只想電跑山豬，沒想到會電死人。

楊姓果農說，現場電壓12伏特，連野生動物都傷害不了，只有驚嚇作用。吳昆儒表示，電網一般是弱電，頂多是麻、疼痛，要電死人不太可能，懷疑潘男可能有心血管疾病，如裝心臟支架等，才釀成意外。警方依過失致死罪報請檢察官相驗調查，釐清刑責。

心血管疾病 檢察官

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