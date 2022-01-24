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新聞評論／台電打臉台電 藏不住蔡政府的缺電

聯合報社論
台電原訂5月上路的「計畫性減少用電措施─彈性夜減型」，提前到3月上路。（記者蘇健忠／攝影）
台電原訂5月上路的「計畫性減少用電措施─彈性夜減型」，提前到3月上路。（記者蘇健忠／攝影）

台電總經理鍾炳利剛打包票保證今年供電穩定，網路隨即流傳鍾炳利署名的台電公文，公告原定5月實施的「計畫性減少用電措施—彈性夜減型」，提前到3月上路。「鍾炳利打臉鍾炳利」不免殘酷，台電雖否認這與「缺電」有關，但歷經去年兩次大停電及變電所爆炸後，台電否認缺電的說詞，基本上已無任何說服力。

專家解讀台電的「夜減」供電公文，認為是綠能發電無法達到目標，入夜後太陽光電歸零造成供電缺口；「夜減」措施提前上路表示缺口不小，提早實施就是變相限電「補洞」。台電則辯稱，減電措施行之有年，今年新推彈性「夜減」方案，工業用戶可在夜晚尖峰時間選擇抑低用電享不同電費回饋；此次提前上路，只是要讓用戶先熟悉新方案參加方式。

台電的說詞，根本是「此地無銀三百兩」，騙不了民眾。試想，如果真的「行之有年」，為何還需用戶提早兩個月來熟悉措施？

過去台灣供電吃緊，集中在夏季的午後時分；如今，卻連寒冬都亮出供電吃緊的黃燈，這不令民眾擔心嗎？可笑的是，台電還發明「火鍋負載」理論，指氣溫驟降時，民眾吃火鍋、開暖氣都會帶動尖峰負載攀升，所以供電才持續吃緊。這種說法，騙得了誰？

在台灣，會開暖氣的家庭少之又少；而吃火鍋雖是大眾餐食習慣，卻不是近年才開始流行。因此，說這兩件事會造成冬日用電激增，根本是無稽之談。美國商會就不相信這套說法，有近八成美商對台灣供電的穩定性感到憂心，建議蔡政府要及早提出對策。

國發會主委龔明鑫大言不慚，稱3月將提出的淨零碳排路徑圖，達到2050淨零目標，這不包括核能。問題是，蔡政府連自己任內的發電目標都無法達成了，竟還奢言擬定30年後的路徑，豈非癡人說夢？

諷刺的是，龔明鑫也承認以現有技術不可能在2050年達到淨零碳排，必須寄望於未來綠氫、碳捕捉、深層地熱等新技術的商轉。言下之意，蔡政府造就的問題，都將留待遙遠的後人收拾。

非核家園是蔡政府的神主牌，如今卻是台電打臉自己也掩飾不了難題，又豈是企業夜間減電所能解決？把問題留給未來，就是蔡政府的最佳答案嗎？

綠能

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