摩特動力口碑行銷 讓產品自己說話

摩特動力投資台幣6000餘萬元建置第一座國家級法規實驗室，追求完美的產品品質。（記者宋健生／攝影）

在摩特動力PGO的企業文化中有三個堅持：「堅持技術力持續提升與改進、堅持產品品質追求完美、堅持服務品質追求完美」。摩特動力執行長王公爕不諱言，這也是公司連續20年獲得台灣精品獎殊榮的主要關鍵。

王公爕強調，摩特動力十分重視創新科技與研發技術，除了研發費用占總營收 5.5%之外，發明專利件數高達278件；尤其領導幹部都是工程師出身，具科技創新實力，成為懂車、內行的年輕族群青睞主因。

摩特動力2015年即不惜重本投入台幣6000餘萬元（約217萬美元）建置第一座國家級法規的實驗室，包括高階的汙染分析儀、底盤動力計等，確實掌控汙染物排放與動力性能，另外，還有八間引擎測試間，及兩間成車實驗室。

「產品要回歸基本面，讓產品自己說話。」王公爕強調，要讓消費者掏腰包，須滿足其感性與理性的要求，前者是情緒安撫，服務要做好；後者則是解決所有問題，滿足客戶需求。

一般人騎乘機車，最重視的無非速度感、穩定度與舒適性，摩特動力在引擎動力系統的可變進氣結構、摩托車傾角控制之可變式連動煞車系統等，就有多項領先市場的發明專利。

摩特動力從研發導入VORTEX冷卻技術，推出性能最強的TIGRA水冷150機種，在2012年更導入BOSCH ABS防鎖死煞車系統；2013年則針對J-bubu 115車型導入ABS系統，再度創全球二輪車壇紀錄。

而第一台100c.c.級距機車搭載ABS系統，2019年更首創台產白牌速克達DOHC水冷新動力。摩特動力持續突破自我的挑戰，展現在科技與技術面的高度企圖心，也是近幾年PGO在市場異軍突起的主要關鍵。

王公爕表示，在自由經濟市場中，行銷手法是企業經營必要環節，但從摩特動力的例子中，消費者或許可以思考，車廠所砸下的心力比重為何。畢竟與消費者生活面息息相關的，始終是能符合且貼近自己需求的產品，願意省下廣宣經費，並將預算 投注產品研發，消費者絕對是最後贏家。

王公爕認為，或許剛開始產品訊息傳播速度，不如電視24小時播送來得立竿見影，但從使用者口碑面瞭解產品的真正實力，速度雖然較慢，但更為紮實，更有力量及可靠性。