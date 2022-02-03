台灣摩特動力 電動機車騎進歐美 湯姆漢克斯也是老粉絲

摩特動力產品銷售全球60多個國家，連續20年獲得台灣精品獎殊榮，堪稱台灣的隱形冠軍。（記者宋健生／攝影）

位於彰化縣大村鄉八卦山腳下的摩特動力，今年將邁入創立第58年，這家老字號的機車廠，以生產PGO摩特動力機車聞名，產品行銷全球60餘國，不但在美國速克達銷售第一名，並連續20年榮獲台灣精品獎殊榮，堪稱台灣二輪車界的隱形冠軍。

儘管如此，摩特動力仍積極朝多角化方向發展，兩年前開始投入電動車 生產，2020年中第一台自行開發的電動車上市，去年在台銷售約5000台，今年將挑戰倍增，二年後拓展外銷，初步鎖定歐洲、南美洲及美國等地市場。

摩特動力執行長王公爕表示，造車的操控、安全與人體工學，是摩特動力的專長，也獲台灣精品獎肯定。目前PGO電動車的系統是與Gogoro策略合作，預計一年內陸續推出自行開發的馬達及控制系統，全力拉升自製率，同時衝刺市占。

摩特動力的前身為羽田機械二輪事業部，1996年羽田機械破產 下市後分割獨立，出售94%股權給台灣農林，隨後改組成立PGO摩特動力工業。2006年，王記汽車集團與中華開發工業銀行聯手收購台灣農林等持股，入主該公司，並由王公爕出任執行長，實際負責公司營運。

「我一定要在最短時間內，做出比市場上還要好的產品。」王公爕要求公司研發部門總動員，除了提升產品品質，並且同步開發好幾款新車款；針對最難做的引擎動力等技術部分，全面進行改良升級。

攜手Gogoro 拉升自製率

最受矚目的是，摩特動力2011年推出「Tigra彪虎125」上市，這是台灣首輛運用航太科技渦旋式冷卻技術（vortex cooling）水冷噴射機車，並榮獲第19屆台灣精品獎。緊接著，研發部門又推出一款「偏女性、柔一點、車型小一號」的「J-BUBU 115」車款上市，這是第一台搭載雙後避震器、雙碟、油冷的復古型速克達。

同年9月，摩特動力又與日本三麗鷗合作，推出全球限量699台的Hello Kitty限量版J-BUBU，11月再推出J-BUBU S跑車特仕版，都在市場大受歡迎。

王公爕指出，過去速克達多採用氣冷式引擎，因為技術較為簡單；而水冷式引擎雖然不會讓引擎過熱、效能及耐用也比較高，但多用在大c.c.數車款。

據了解，當時國內幾家車廠也曾開發水冷式引擎，但多以失敗收場，因為水箱如何放在適當位置，是一大挑戰；直到彪虎125上市後，將水箱放在通風的擋風板裡面，既避免汙染，也不影響散熱效果，立刻在市場大賣。

2012年，摩特動力又推出Tigra彪虎150車款，標榜馬力最大超越同級車款，市場暱稱為「地瓜150」，媒體記者甚至封它為「水冷之王」，名氣響亮。

2019年，摩特動力加入Gogoro聯盟，開發出首款電動機車Ur1，採用與Gogoro 2 Plus同級的機電系統，正式切入電動車市場。

王公爕還記得，2006年接手公司時，當時摩特動力一年的銷售數量僅5,000多台，如今公司一年的銷售數量已超過5萬台，足足成長十倍。以Tigra彪虎車款為例，2011年剛上市的銷售數量為3,306台，隔年成長到5289台，2016年倍增至6828台；J-bobo車款2011年上市時賣出2432台，隔年增至8253台，2016年超越2.7萬台，成長十倍。

王公爕對研發及生產部門嚴格要求，但是也不忘鼓勵員工；他接手公司之後，立刻全面調薪3%，每月發績效獎金，所有主管還有交通津貼，藉此鼓勵留才，也提振士氣。

湯姆漢克斯 也是老粉絲

如今，PGO摩特動力機車外銷全球五大洲60餘國，包括湯姆漢克斯等各界名人政要，都是PGO愛用者，而PGO在美國速克達市場是銷售冠軍，去年賣出逾7000台，成長50%。

王公爕強調，摩特動力的競爭利基在於產品的操控性與安全性，都要優於一般同業，因為公司有近60年的造車經驗，包括懸吊、避震、煞車，以及把手的前傾角度、車架人體工學等，都是經過實際的驗證。

彪虎Tigra 125在賽場上更以優異成績證明其性能，包括2010澳門 回歸盃比賽中，獲得125c.c.原廠組冠軍後，所屬車隊澳門鐵騎，在2011年澳門本地聯賽中，持續蟬聯125c.c.原廠組冠軍。

另外，摩特動力也首創車廠結合太陽能發電系統的建置，目前公司年使用電量約192萬度，而太陽能年發電量約250萬度，每年約可減少1552公噸二氧化碳排放，相當於139公頃的森林面積，為環保盡一份心力。

展望未來，今年摩特動力將有更多的高科技新車款陸續上市，以預計2月推出的「ZAN讚125」為例，配備有keyless感應鑰匙、液晶顯示指針馬表，以及可與手機App連線的防盜等高科技功能。