「找藉口沒意義」 王公爕有套成功學

摩特動力執行長王公爕。（記者宋健生／攝影）

「事情要做完，如果做不完，找一堆理由藉口是沒有意義的。」這是摩特動力執行長王公爕的人生座右銘。在摩特動力，除了強調熱情、快樂與禮貌的企業文化，「員工成功學」更是王公爕經營管理的關鍵。

王公爕強調，企業的每一份子都要有成功者思維，把事情高品質完成，不能有失敗者凡事找藉口的想法。如果不能把事情做好，就算再怎麼情有可原，最後也是失敗，無可挽回。

王公爕的家族是赫赫有名的王記汽車 集團，他排行老四，集團總裁是大哥王公威。王公爕曾考上中國醫藥大學藥學系，但讀了一年多就輟學，開始跟著兄長學做生意。2006年入主摩特動力，擔任執行長迄今。

「執行長進入公司之後，最大的改變就是執行力。」摩特動力創研中心副總經理李榮宜說，公司一旦決策確定，就要求使命必達，執行長更是帶頭衝刺，以身作則。

愛閱讀的王公爕，只要看到好的文章，就會影印下來，分享給全體員工，並要求員工寫心得報告，每個部門也都有讀書會，員工交上來的心得報告，他會全部看完。王公爕說，這是在訓練員工強化三項能力：專注力、理解力、表達力。他也希望藉此傳遞成功者思維鼓勵員工，因為在困境中，唯有求新求變，才能讓現況更好。

王公爕最喜歡的運動是走路，除了晚上吃完飯，走路半小時到40分鐘，平時上班也是「走來走去」，靠四處巡視的走動式管理，和員工們直接溝通，實地了解問題並即時解決問題。

「行為定義品牌，透過每次的思想連結，正是形塑企業文化的好時機。」王公爕說，無論是思想邏輯或行為模式，都必須以成功為目標，善用數據，從內到外貫徹執行力，每個任務目標追求高品質完成，形成良性循環，唯有如此才能獲得成功機會。