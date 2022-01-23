新聞評論／機艦國造與高端疫苗 「台灣隊」的迷思

空軍嘉義聯隊F-16V戰機20日復飛，並執行多波次戰演訓任務。（圖：空軍提供）

空軍F-16V戰機失事墜海，同型戰機全面停飛待檢後，由少將聯隊長親自帶隊復飛，再度投入西南防空識別區攔截共機任務。空軍想掃除失事陰霾，提振士氣，捍衛領空，但失事原因仍待鑑定，而空軍事故率太高更須徹底檢討。

這次殉職飛官陳奕上尉畢業四年半，飛行經驗只有320小時，到部隊22個月，僅累積60小時飛行。依近年其他年輕飛官案例，陳奕的狀況並非異數。不管以F-5戰機學習基本戰術，或F-5完訓後接受主力戰機換裝，都出現嚴重塞車。後者可歸因於共機擾台頻繁，主力戰機忙於起飛因應，以致耽誤新人訓練進度；F-5不必擔負攔截，延宕原因就是機隊老舊、妥善率偏低，儘管降低課程時間，仍常無法湊出足夠架數。

依空軍原始規畫，F-5如今應已除役，然而蔡政府上台後廢止引進外國成熟設計在台生產，改從頭研製勇鷹高教機。但研發時程就算完全不耽擱，F-5仍須多撐至少兩年。近一年半來，國軍已損失三架F-5，三位飛官全數捐軀。他們可說是為蔡政府「國機國造」政策而犧牲的。

同樣的，最近媒體報導，國防部 推動代號「玄甲專案」，計畫四年內以9億5000萬元台幣（約3400萬美元）為現役戰車研發反應裝甲與主動防禦系統。國軍除了尚未交貨的108輛M1A2，現役近千輛戰車的裝甲已嫌落後，強化保護力確有急迫性。然而不管反應裝甲或主動防禦系統，都是國際市場早已問世、不難買到現貨的裝備。國防部堅持從頭自研，重複他人老路，不僅耽擱時程，而且以過去例子，不乏關鍵技術無法突破，又得重新外購。

去年底媒體也披露，海軍自製巡防艦陷於停頓，因為中科院研製的相位陣列雷達過重，無法裝上4500噸的船體。軍方被迫向國外訪商，同時打算先趕製「做得出來」的2000噸級輕巡防艦。問題是海軍的建軍構想中，根本沒有這個等級的艦艇，如今為造而造，形同削足適履。

這些案例都反映了蔡政府政治宣傳掛帥，將「國機國造」、「國艦國造」無限吹捧，導致事倍功半，甚至無謂犧牲。最後不但公帑白白浪費，更是行險僥倖，以國家人民安全作為賭注。但這種奉「自製」如神明，正是「台灣隊」迷思下的產物。機艦之外，高端疫苗 是另一個明顯的教訓。

衛福部日前宣布，高端疫苗第三劑預約率第一。其實第三劑登記接種莫德納 與BNT是高端的30倍與八倍；高端亮眼的預約率，是刻意壓低分母造成。政府耗資40億台幣採購500萬劑高端，七成乏人問津。政府一路呵護高端，甚至掣肘民間購捐疫苗，結果整體接種率低落，去年中疫情爆發，導致800多人死亡。政府在高端二期實驗未完成，就急著開放施打，儼然以國人為白老鼠。未來即使高端完成三期實驗，以其高價要打開海外市場，只怕難上加難。

蔡政府在多項產業領域標榜自製，企圖心值得肯定，卻不能漠視客觀事實。在不少基礎科學領域上，台灣技術水準與先進大國仍有相當差距；而以台灣人口或國軍兵力，往往不足以撐起足夠市場規模；特殊的外交環境，更對軍火產品外銷造成很大的限制。

不管是國防或生技產業，應與全球產業鏈相結合，尋找較少競爭者與政治反彈的藍海，而非在成熟市場上貿然叫戰世界第一的對手。否則，疫苗未能自主，已先看到政府揠苗助長的隱憂；至於機艦國造，一方面強調國防自主，一方面扈從美國，對美國軍售有求必應，全面埋單；這樣的「台灣隊」，實在很錯亂。