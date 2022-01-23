台鐵新車趕春節疏運 司機邊開邊學：拿命在賭

台鐵全新自強號EMU3000型投入春節輸運，不少台鐵司機憂心「邊學開、邊疏運」，根本拿命在賭。（本報資料照片）

去年7月30日，台鐵 首批EMU3000新型城際列車抵達花蓮港，交通部長王國材與多名東部立委高規格迎接，新車隨即投入一連串測試。緊接著，第二到第七列編組，也在去年底前陸續下船。緊鑼密鼓測試，就為在今年春節加入疏運行列，台鐵也宣布，有了EMU3000的投入，春節加班車創新高。

台鐵人力吃緊，新車卻得趕鴨子上架，司機員痛陳，歷經普悠瑪號與太魯閣號 事故後，台鐵口中的安全優先仍是口號，「台鐵要為安全畫紅線，不是無上限。」

不過，在行政院與民意代表期待春節疏運順暢的背後，是「車票賣了，列車卻還沒測試完成」。第一線司機員背負著「負人力、多故障、零容錯」的壓力試車。到了春節，更是只能「邊熟悉車況、邊疏運乘客」。

多名台鐵司機找上本報系聯合報，擠在小小的桌前，字字句句都是擔憂。

「我只開過一次，不能當我會開了吧？」「台鐵不該為上路而上路，應該有更扎實試車過程。」司機們難忘四年前普悠瑪翻車事件，當時司機員尤振仲長達43分鐘「邊開車、邊修車」成主因，「現在邊學開、邊疏運，何嘗不是拿命在賭？」駕駛曾向台鐵局反映，第五、第六編組若在春節投入營運，簡直「趕鴨子上架」。台鐵高層坦言，「車輛運用已經不是路局說了算」。

去年中，EMU3000陸續抵港，展開試車。台鐵局原先規畫五個編組在春節投入疏運，但第五編組11月22日下船後狀況多，第六編組12月6日下船後，火速納入疏運行列。依規定，試車必須連續30天，每天正常運行200公里，才能投入營運。但第六編組12月中開始試車，若要春節上路，等於「容錯空間」沒剩幾天，只要試車期間有失誤，就趕不上疏運。

於是，台鐵局1月13日發文，要求原廠台灣日立公司「加速第五與第六編組試運轉」，並要求在1月27日前，完成兩編組試運轉，以「投入本年農曆春節疏運」。

為擠出試車人力，今年元旦疏運台鐵司機員排班已發現「人力是負的」，各機務段在排班時，只能假定還未受訓完成的駕駛「受訓會通過」，預排班表。人力緊縮下，司機員「開一次就被假設已經會開」，首次試車時還有指導員隨乘，但第二、三次開車時，不少人只剩單人乘務。本月9日更發生一名駕駛員上車後，等不到指導員，在車上堅持九分鐘「要等指導員來」，最後只能自己開走，導致列車慢分。

駕駛員呼籲，第五、六編組「別趕春節上路」。台鐵局長杜微說，車子上路一定保證安全，即使試車天數遭壓縮，但標準都沒變，里程數也都有達標，「我不覺得這樣叫趕」。

一名員工則觀察指出，台鐵的「公婆」很多，各級民代，一級、二級單位都在管台鐵，誰說了什麼，台鐵官員就照做，「大家都溫水煮青蛙，愈來愈習慣了，要改變，何其困難？」

在台鐵工作逾十年的司機員阿木說，台鐵司機員的人力缺口嚴重，甚至難以請假，惡性循環下，同事間盡是無力感，「或許台鐵改革前，應先承認自己能力有限」，對於外界的需索別再照單全收。