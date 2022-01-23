我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

輝瑞執行長：1年打1劑疫苗 優於頻繁打追加劑

惡夫拿幼兒性命威脅 她吞忍到兒子成年訴請離婚判准

記者邱瑞杰／基隆23日電
江女27前與呂姓男子結婚，感情不睦，多年前分局，形同陌路。她在兒子獨立後訴請離婚，法院判准。（示意圖／ingimage）
江女27前與呂姓男子結婚，感情不睦，多年前分局，形同陌路。她在兒子獨立後訴請離婚，法院判准。（示意圖／ingimage）

江姓女子27年前與呂姓男子結婚，婚後才知他負債，若拒絕幫忙借錢還債，丈夫會用「帶兒子撞電線桿」威脅；要求離婚，又恐嚇「兒子的屍體明天會從基隆河浮起來」。她等到兒子成年並獨立後訴請離婚，呂未出庭或提書狀陳述意見。基隆地方法院認定兩人有難以維持婚姻重大事由，且應歸責呂男，判准離婚。全案可上訴。

江女起訴指出，她和呂男結婚生了一個兒子，婚後常被逼迫借錢還債，若拒絕，丈夫會以帶兒子撞電線桿等話恐嚇，不得已向娘家人借貸，並用她媽媽名下不動產設定抵押擔保借款。丈夫還要她工作幫忙還債，卻又說她是去「討客兄」。她無法忍受要求離婚，又被恐嚇兒子的屍體明天會從基隆河浮起來，為了兒子只好吞忍。

兒子讀國小三年級時，呂男要與他公司老闆娘做假帳，把公司負責人變更為江女。事後江女向丈夫的老闆娘苦求才又變更回來。經過此事她與丈夫雖仍同房，但都打地鋪睡覺。丈夫常以棉被壓住她再趴在上面，導致她不能好好睡覺，只能等他睡著後再進房間，患有嚴重憂鬱症

2014年間江女發生車禍導致鼻梁骨骨折、韌帶斷裂。她說，住院期間丈夫未探視及照顧，也不負醫療費，只能向姊姊借錢。兒子成年後，她搬回娘家居住，自此分居，夫妻感情蕩然無存，以雙方婚姻有難以維持重大事由，訴請判決離婚。

呂男經基隆地方法院合法通知，未在言詞辯論期日到場，也未提出書狀表達聲明或陳述意見。

法院檢視江女提出戶籍謄本等事證，並依據兒子證述，六、七年前父母分居。以前父母常吵架，有幾次還吵到摔東西，印象中幾乎都處在冷戰狀況，從他有記憶開始，沒有看過父母講話有在笑的。

江女的姊姊證稱，妹妹結婚後沒有多久就向她借錢，其他兄弟姊妹也有被借錢。有次妹妹帶兒子到她家，哭訴皮包只剩200元，呂男還拿走100元，沒有飯吃才來求助。妹妹住院期間是姊妹輪流去照顧，醫藥費是三姊夫的。三姊說江男很殘忍，毫無責任可言。

法院指出，兩造結婚後，被告不斷要求原告對外借貸，關係逐漸不睦，並降到幾近冰點。江女車禍住院，呂男未探視及照顧妻子，感情顯已蕩然無存。江女堅持離婚，呂男未到庭，置之不理，依現況自難以期待兩造得以繼續維持並經營婚姻生活，江女訴請裁判離婚於法有據，應予准許。

車禍 醫療費 憂鬱症

上一則

台本土確診+52 已知8條傳播鏈 圓山飯店員工染疫

下一則

急轉彎 紫南宮初一發錢母喊停 丁酒活動也取消

延伸閱讀

威善高提案 倡12歲以上青少年疫苗接種自主權

威善高提案 倡12歲以上青少年疫苗接種自主權
聯調局結案 佛州男生前筆記本 坦承殺網紅未婚妻

聯調局結案 佛州男生前筆記本 坦承殺網紅未婚妻
阿嬌鬆口談離婚真相 前夫「毛巾用丟的」成導火線

阿嬌鬆口談離婚真相 前夫「毛巾用丟的」成導火線
汪小菲正面回應和大S離婚 自曝：孩子還不知道

汪小菲正面回應和大S離婚 自曝：孩子還不知道

熱門新聞

旅美學者林環牆在他的臉書專頁發文，懷疑倫敦大學有人離職，跟蔡英文論文案有關。圖／取自獨立觀察臉書

林環牆：蔡英文倫敦政經學院資料 倫敦大學回覆未持有

2022-01-16 13:17
媒體人彭文正。（本報資料照片）

彭文正曝「全家都感染Omicron」 詳細描述發病期程

2022-01-15 23:10
方芳求中國教訓台灣。 圖／擷自微博

方芳求中國教訓台灣 台陸委會：勿配合統戰 觸法將處理

2022-01-18 14:35
本土疫情持續延燒，外界這才發現，過去兩年指揮中心採取的都是「想像式防疫」。圖為帶著子女前往接種站的家長。（記者侯永全／攝影）

新聞評論／原來…台灣2年來都身處「想像式防疫」

2022-01-22 02:28
國安會前秘書長蘇起。（本報資料照片）

蘇起：兩岸談判已沒有了 北京將單方面處理台灣問題

2022-01-20 21:09
桃園市大湳市場一名攤販確診，19日下午環保局清潔隊派消毒車至附近巷弄消毒。記者曾吉松／攝影

台爆第6條傳播鏈 專家：月底確診恐達540例　

2022-01-19 20:15

超人氣

更多 >
別因症狀輕微就鬆懈 篩檢前出現這毛病 恐怕已確診新冠

別因症狀輕微就鬆懈 篩檢前出現這毛病 恐怕已確診新冠
婚前她守貞 男洞房未見落紅氣炸：白忍5年 網一面倒…

婚前她守貞 男洞房未見落紅氣炸：白忍5年 網一面倒…
改造辦公空間 同事、老闆皆傻眼 員工：已經有收斂了

改造辦公空間 同事、老闆皆傻眼 員工：已經有收斂了
沒拋妻棄子…千萬老董破產 流浪深圳拾荒 兒子接他回家

沒拋妻棄子…千萬老董破產 流浪深圳拾荒 兒子接他回家

英科學家來美找女友 家中遭流彈擊斃 家屬憤怒要討公道

英科學家來美找女友 家中遭流彈擊斃 家屬憤怒要討公道