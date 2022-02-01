傳統戲曲擁抱高科技 恐臨四不像危機
國光劇團新編京劇「狐仙」舞台冒出浮空投影，代替傳統京劇用「一桌二椅」引導觀眾想像的留白美學；當代傳奇劇場打造的5G劇場「蕩寇誌之終極英雄」，真人演員必須和虛擬演員互飆演技。只是愈來愈多傳統劇團努力擁抱高科技，並視為「國際化」的必要配備，卻面臨「四不像」危機。
國光劇團近期推出的新編京劇「極西之地有個費特兒」評價兩極。這齣戲為了進軍國際，找來國際顧問針對西方觀眾品味重新打造。演出後引來前文建會主委邱坤良多次撰文批評，認為不是一味把創新、國際化連同科技化視為國光的京劇未來式。國光劇團藝術總監王安祈隨後宣布辭去總監之職，引發戲劇界震撼。
一位劇場人直言，如今各國家級劇團為了「走到國外」、爭取預算與業績，確實會想辦法結合高科技與貼近西方美學。但「硬搭」的效果吸引不了新觀眾，也讓老觀眾退場。
明華園總團長陳勝福回憶，1990年代文建會邀歐洲策展人來台選戲到國外演出。明華園選擇讓法國策展人看露天演出的外台戲，這位法國劇場專家看完立刻下單，讓明華園成為第一個收到國外邀請的劇團。因為他們認為明華園跟當地觀眾互動熱烈，「台下隨台上一起哭、一起笑」。
兩廳院藝術總監劉怡汝說，依她經驗，西方策展人來台選戲，看上的往往是台灣獨特的美學，科技或西方美學都不是要件。 而高科技需大筆經費，經常吃掉編劇或演員預算，處理不當反而影響戲劇本質。
近年政府祭出各種補助，鼓勵劇團使用高科技「轉型」。陳勝福認為，政府立意良善，但傳統戲曲和高科技「還在磨合階段」，須小心「在過程中失掉原味」。以「狐仙」為例，使用浮空投影、4D views等技術，宣稱可將京劇以「一桌二椅」等象徵性道具透過高科技如實呈現。但辜公亮基金會執行長辜懷群認為，環保趨勢下「一桌二椅」以虛寫實、不必砸大錢製作道具和舞台，才是未來「綠劇場」主流。
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