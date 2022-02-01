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傳統戲曲擁抱高科技 恐臨四不像危機

記者陳宛茜／台北1日電
國光劇團「狐仙」使用的浮空投影、4D views等高科技，挑戰傳統京劇「一桌二椅」的抽象美學，將過去觀眾僅能透過台上的道具和演員的肢體動作想像的場景呈現出來。（圖：傳藝中心提供)
國光劇團「狐仙」使用的浮空投影、4D views等高科技，挑戰傳統京劇「一桌二椅」的抽象美學，將過去觀眾僅能透過台上的道具和演員的肢體動作想像的場景呈現出來。（圖：傳藝中心提供)

國光劇團新編京劇「狐仙」舞台冒出浮空投影，代替傳統京劇用「一桌二椅」引導觀眾想像的留白美學；當代傳奇劇場打造的5G劇場「蕩寇誌之終極英雄」，真人演員必須和虛擬演員互飆演技。只是愈來愈多傳統劇團努力擁抱高科技，並視為「國際化」的必要配備，卻面臨「四不像」危機。

國光劇團近期推出的新編京劇「極西之地有個費特兒」評價兩極。這齣戲為了進軍國際，找來國際顧問針對西方觀眾品味重新打造。演出後引來前文建會主委邱坤良多次撰文批評，認為不是一味把創新、國際化連同科技化視為國光的京劇未來式。國光劇團藝術總監王安祈隨後宣布辭去總監之職，引發戲劇界震撼。

一位劇場人直言，如今各國家級劇團為了「走到國外」、爭取預算與業績，確實會想辦法結合高科技與貼近西方美學。但「硬搭」的效果吸引不了新觀眾，也讓老觀眾退場。

明華園總團長陳勝福回憶，1990年代文建會邀歐洲策展人來台選戲到國外演出。明華園選擇讓法國策展人看露天演出的外台戲，這位法國劇場專家看完立刻下單，讓明華園成為第一個收到國外邀請的劇團。因為他們認為明華園跟當地觀眾互動熱烈，「台下隨台上一起哭、一起笑」。

兩廳院藝術總監劉怡汝說，依她經驗，西方策展人來台選戲，看上的往往是台灣獨特的美學，科技或西方美學都不是要件。 而高科技需大筆經費，經常吃掉編劇或演員預算，處理不當反而影響戲劇本質。

近年政府祭出各種補助，鼓勵劇團使用高科技「轉型」。陳勝福認為，政府立意良善，但傳統戲曲和高科技「還在磨合階段」，須小心「在過程中失掉原味」。以「狐仙」為例，使用浮空投影、4D views等技術，宣稱可將京劇以「一桌二椅」等象徵性道具透過高科技如實呈現。但辜公亮基金會執行長辜懷群認為，環保趨勢下「一桌二椅」以虛寫實、不必砸大錢製作道具和舞台，才是未來「綠劇場」主流。

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