黑白集／缺電掩蓋不住了 狼改在晚上來

台電原訂5月上路的「計畫性減少用電措施─彈性夜減型」，提前到3月上路，學者認為，由於入夜後沒太陽光電，國內夜間供電缺口變大，台電此舉是提前「補洞」。(本報資料照片)

因為公投 已結束，所以政府有些話可以老實講。前些天，經濟部承認再生能源發電無法達標，會有五趴的缺口。近日，台電更直接發文給企業，宣布夜間「計畫性減少用電」提前到三月實施。意思是：電力馬上吃緊，你要準備好！

公投前，不少專家就喊過「狼來了」，指台灣距離缺電已經不遠。但多數老百姓很「羊性」，覺得羊群那麼大，自己大概不會是倒楣遭到狼吻那隻，因此不去公投。現在台電正式昭告「狼來了」，通知企業要做好保命準備；至於一般百姓，恐怕還是抱著僥倖觀望之心。

台電那紙公文，除透露供電不足，重點在：缺電的時間已變成晚上日落之後。以前，大家習慣狼來的時間是在夏季白天的午後，冷氣開到最高峰時；這個現象，現在已經不同。去年以來，「狼來」的時間變成晚上；當太陽西下，所有太陽能發電全部歸零，我們其他的電力卻接續不上。為此，用電大戶必須在夜間的用電尖峰減少用電。

台灣美國商會最近才促敦政府要解決能源的問題，因為有近八成會員對台灣的供電表示憂心。美商直接建言，台灣企業卻敢怒不敢言，因為蔡政府不只愚頑，還很霸道。至於台電，則已被訓練成「放羊的孩子」，要從它口中聽到實話幾無可能。

從台電減壓供電，到企業被迫夜減，狼已在門口。