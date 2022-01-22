縱火噬城中城46命 婦遭求死刑

高雄城中城去年發生大火，造成46死43傷，高雄地檢署依殺人、放火燒毀現有人所在之建築物等罪起訴縱火者黃格格（中）。（本報資料照片）

高雄城中城大樓火警釀46死43傷，高雄地檢署調查，52歲婦人黃格格認為男友與前女友舊情復燃，憤而將點燃的沉香灰燼倒在沙發引起房內悶燒，40分鐘後閃燃大火，釀成住戶嚴重死傷，明顯蓄意縱火 ，21日依殺人、放火燒毀現有人所在之建築物罪起訴黃婦，建請法院求處極刑。

羈押禁見的黃格格21日移審法院，由於黃婦案發迄今毫無悔意，法院審理後裁定延押。黃婦的郭姓男友在火警發生前3小時，已離開城中城，與縱火案無關，獲檢方處分不起訴。

起訴指出，檢方訊問黃婦13次，但黃婦始終否認縱火，檢方認為，黃婦可預見在沙發放火種，可能引發火勢延燒，認定黃婦是蓄意縱火，建請法院處以極刑、褫奪公權終身。

檢方對本案求處極刑（死刑），或許有象徵意義、但無法拘束法院。尤其最高法院不久前才對縱火導致6人死亡的湯景華，從死刑改判無期徒刑，所持理由是湯屬「間接故意」犯殺人罪，依兩公約不能判死。

此見解不只被害家屬難以接受，更在法界引起不少論戰，檢察總長也為此提起非常上訴，仍遭最高法院駁回。檢方此次再度挑戰法院見解。

高雄市鹽埕區府北路城中城大樓，去年10月14日凌晨2發生火警，造成46死43傷，是高雄市死亡人數最多的火災。檢方指出，對於大樓安全門等公共設施被拆除變賣，管理人員與公部門是否有疏失，列他字案偵查。