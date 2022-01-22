華視總座閃辭／董事要罰要留 陳郁秀「認無法處理」

華視總經理莊豐嘉閃辭落幕，24小時內峰迴路轉，劇本20日已寫好，只是21日才上演。

莊豐嘉爆衝言論，同時激怒藍綠兩大黨鞭，連立法院民進黨 團總召柯建銘都直言不滿。即使文化部長李永得明白指示公廣董事長陳郁秀「處理」，但當時的公視例行董事會，莊豐嘉仍信誓旦旦說，「我絕不主動請辭」。

20日公視董事會，列席報告的莊豐嘉花十分鐘說明，政治力不該介入華視，頗有一人對抗藍綠之意。莊豐嘉發言後，陳郁秀絲毫不動聲色，最後竟無人發言，董事會瀰漫一股莊到底要不要下台的詭譎氣氛。

公視董事會20日下午3時30分結束會議，並對外宣布，華視人事案應交由華視董事會決定，農曆年前將召開臨時會。不少董事帶著疑惑離開董事會，「老柯都開口了，難道莊豐嘉還留得住？」

就在公視董事會結束大約90分鐘後，公廣董事LINE 群組突然響起一則開會通知，陳郁秀21日上午11時將召開華視臨時董事會，雖然沒寫明開會事由，但大家都心知肚明「為誰開會」。

華視21日如期召開臨時董事會，莊豐嘉多提一項「附帶條件」，表示公視日後若召開討論公廣與政府關係的座談會，他願意主動請辭，「一切都是最好的安排」。據轉述，莊豐嘉自認他不是因為做錯事而下台。

莊豐嘉發言後即離席迴避，華視改開閉門董事會。在90分鐘閉門會議中，有董事提及，莊豐嘉捍衛華視「罪不至死」，莊罰俸3個月、取消年終，略示懲戒即可，但陳郁秀明白表示，她無法這樣處理。

在陳郁秀主導下，董事會最終仍通過莊豐嘉請辭案，並同意日後召開公廣與政府關係的座談會。