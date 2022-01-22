嗆修理國民黨 華視總座下台 總預算案恢復協商

華視總經理莊豐嘉在董事會上主動請辭。（記者龔盈全／攝影）

華視總經理莊豐嘉日前揚言要「修理」國民黨 ，惹怒藍綠兩黨，共識要他下台。華視21日召開臨時董事會，莊豐嘉在會中請辭獲准。中央政府總預算 案也恢復朝野協商。民進黨團總召柯建銘緩頰，「事情總是過去了，莊不是什麼壞人」；國民黨團總召費鴻泰則表示，行政院應約束好政府成員。

華視總經理莊豐嘉在董事會上主動請辭，確定只做到月底。他透過臉書 發文道別，認為此時離開「一切都是最好的安排」，之後職位將由新聞台台長陳雅琳暫代。文化部長李永得說，相信外部干擾是有的，但也相信公視、華視董事會是基於獨立立場，秉持專業的處理，對於董事會還有當事人的決定，他完全尊重。

華視董事會一致通過他的請辭，並決定之後由新聞台陳雅琳台長暫代總經理一職。莊豐嘉除了感謝董事會成全，再發文澄清兩大重點，強調自己並沒有「嗆聲修理國民黨」，預算協商當天語氣平和，告知國民黨立院黨團的沈主任踩到新聞自由底線，結果遭對方拍桌怒吼。

莊豐嘉也建議董事會「將此次預算事件納入公民問責討論」，讓公眾及專家參與討論，努力把危機變轉機。華視則在新聞稿中提到：「對於此事件引起之紛擾，認為主要源自政府與公共媒體權責分際，為釐清兩者之關係，華視董事會將於適當之時機，以適當之管道舉辦相關議題討論，以凝聚社會共識。」

費鴻泰表示，立委監督預算天經地義，為人民看緊荷包也是應盡責任，這次發生莊豐嘉事件令人遺憾，希望行政院要約束所屬官員，莊自動請辭是比較好的結果。