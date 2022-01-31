少子化+科技業大爆發 台灣缺工潮來襲 餐飲業最慘

台灣缺工問題大爆發，其中又以餐飲服務業最慘，缺人最多，但也最難找人。(本報資料照片)

台灣勞動部全國公立就業服務機構的求才職缺強強滾。最新統計，去年1至11月共有112萬職缺，推估去年全年工作機會至少120萬個。104人力銀行最近工作機會攀升到接近90萬人，破了25年紀錄；1111人力銀行也發現，去年職缺人數一口氣從48萬個飆升到61萬個，也是歷年最高。

台灣文化大學勞動暨人力資源學系教授李健鴻說，台灣少子化後，人力原本就愈來愈少，近幾年科技業大爆發，企業最好有心理準備，「大缺工元年來了。」

製造業景氣熱 將會更缺工

勞動部官員表示，各行各業招募力道都回來，只有與邊境 管制有關的旅行及航空較差。在前瞻基礎建設、台商回流建廠，以及製造業訂單爆滿情況下，製造業已連十個紅燈，廠商缺工會更明顯。

李健鴻分析，缺工問題是去年9月後大爆發，之前是營建業，後來疫情 舒緩後餐飲業大缺工。他更用一個簡單比喻，來形容目前的「徵才生態鏈」，即傳統企業搶不過科技業、科技業裡多數搶不過台積電 ；中小企業搶不過大企業，其中又以餐飲服務業最慘。

104人力銀行資深副總暨人資長鍾文雄說，「從去年第四季就發現缺工特別明顯，大型飲料連鎖店反映，近期釋出的職缺，主動應徵幾乎都是零。

哪些行業缺工潮最嚴重？104人力銀行今年89.7萬個職缺中，排名第一是餐飲業，工作機會高達13.4萬個，較前年1月，也就是疫情前的9.39萬個職缺高出4萬個，成長幅度達43%。餐飲業缺最大，卻最難找人，將是今年缺工最悲情的行業。

工作成長數最驚人產業集中營造、不動產相關，如建築或土木工程徵才1.8萬個，較五年前成長229%；不動產業徵才2.9萬人，成長205%。

年輕人投履歷數 意外大減

104人力銀行發現，從去年第四季起，30歲以下年輕人投遞履歷次數竟然大幅減少，這是過去25年沒看過的現象。近三年各季平均每月平均主動應徵人數，30歲以下年輕人前年第三季達到23.3萬人高峰，然後就逐季往下降到17、18萬人，直到去年第三季回升到20萬人，但去年第四季直線掉到15.9萬人，非常驚人。

除了不少年輕人寧可選擇外送，鍾文雄表示，還有不少年輕人去當房仲業、開多元計程車，這些工作可以兼差也可以全職，共通特點是時間有彈性，

1111人力銀行發言人黃若薇表示，今年來企業超級缺人，不只科技業，生技醫療產業也很缺人，尤其像聯發科等科技大廠祭出「年前到職就發15萬至25萬元不等的報到獎金」。求才孔急，可見一斑。