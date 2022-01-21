一紙公文揭缺電危機 用電「彈性夜減」3月提前上路

供電吃緊 台電變相限電？ 製表／經濟組

台電原訂5月上路的「計畫性減少用電措施─彈性夜減型」，提前到3月上路，20日台電的通知公文被傳開，遭質疑意味台灣陷入缺電疑慮，台電回擊此為「烏龍質疑」，強調需量反應行之有年，這次提前僅是因新方案上路、要讓用戶先熟悉參加方式。學者認為，再生能源發電有不穩定性，入夜後沒有太陽光電，此舉代表夜間供電缺口大，甚至提前到3月就需「補洞」。

台電表示，隨再生能源逐漸併網，用電尖離峰型態改變，今年新推出彈性夜減方案，工業用戶可在夜晚尖峰時間自由選擇抑低2、3或4個小時，並依時段差異給予不同電費回饋，讓更多參與需量反應的用戶，一同穩定傍晚至夜間的用電負載。

台電說明，為使用戶盡早熟悉方案內容配合調整用電行為，方案因此提前自今年3月1日起實施至10月31日止，共計8個月。

近期供電預測再亮代表「供電吃緊」黃燈，加上美國商會公布有7成8會員擔心台灣供電穩定問題，儘管台電總經理鍾炳利日前表示，今年水情好轉，供電沒問題，但昨天一紙台電公文，再度引發各界對缺電的質疑。

台電表示，台灣再生能源主要透過風、光發電，其中太陽光電裝置容量逐漸增加，天氣晴朗時中午時段貢獻提高，但也帶來太陽下山後光電快速歸零的缺口。為因應這樣的「夜尖峰」課題，電力系統需求面管理也必須調整，手段就包括需量反應。

對需量反應對用戶來說，有減少電費的誘因。對整體供電來說，則有強化移轉或減少夜尖峰用電的效益，台電表示，此舉與限電無關，也不影響一般民生用電，是各國電業普遍採行的作法。以去年為例，需量反應措施申請抑低容量最高為8月的265萬瓩，且於尖載日7月27日抑低用電107萬瓩，已有相當實績。

不過，學者認為，台電提前實施需量反應，代表光電帶來的夜間供電缺口大，台電不僅在用電量高的5月到9月有此需求，甚至提前到3月就需要「補洞」。