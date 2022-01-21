冷眼集／供電牛棚吃緊 政府老神在在

在台電被發現提前實施需量反應彈性夜減型方案的前一天，美國商會表示對台灣供電穩定相當憂心，但回顧蔡政府從行政院、經濟部，到台電對供電的說法，都是「無虞」，為什麼蔡政府連「友好」的美國都無法說服？正是因為在能源上的「陰陽手段」早已被識破。

去年5月兩次大停電，沒有一位官員或管理層下台負責，在那之後，政府上下仍堅守「供電無虞」說法，就算各路專家提出專業看法「解密」台灣的能源問題和隱憂，政府也未見檢討、修正政策的跡象。去年底的重啟核四公投 ，再次帶動能源議題討論，還是沒有官員承認，台灣的供電確實出現了缺口。

直到寒冬來臨，供電燈號竟然亮起黃燈，這是過去全民難以想像的事，沒想到，台電竟然用火鍋來甩鍋，更表示「黃燈不代表缺電」，既然如此，為何要有燈號？

台電前董事長黃重球曾分享他在任時經驗，就算供電亮起紅燈，也不一定會停電；但是燈號即是警訊，代表此刻的「供電牛棚」已經無法吃更多局數，一支棒球隊長期缺乏牛棚人手，球團都知應該補進中繼、後援，台灣供電牛棚吃緊，政府竟還能老神在在。

政府官員對於能源議題的罐頭式回覆，在檯面真實反應被揭出後，早就喪失可信度。例如能源局悄悄交給立院預算 中心的報告中，承認2025年能源配比跳票，又如昨日被發現台電悄悄發公文提前實施需量反應彈性夜減型方案。棒球迷有句話形容中繼後援投手不足的球團是「紙糊的牛棚」，台灣紙糊的能源規畫，又要到何時才能有誠實、負責的官員出來補救？