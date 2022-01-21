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台積掃購發電機 南科業者紛紛跟進

台灣新聞組／台北21日電
科技廠務求供電穩定，國民黨文傳會副主委鄭照新20日在臉書貼出台電彈性夜減型公文，質疑缺電。（圖：翻攝自鄭照新臉書）
科技廠務求供電穩定，國民黨文傳會副主委鄭照新20日在臉書貼出台電彈性夜減型公文，質疑缺電。（圖：翻攝自鄭照新臉書）

台電發出公告「計畫性減少用電措施—彈性夜減型」提前自3月起實施，工總20日表示，提早到3月實施沒有道理，只反映出政策目標混亂，政府應該說明究竟是缺電，還是想要漲電價？一家位於南科的科技業者則現身說法表示，早就擔心電不夠用，「我們已經準備好發電機了。」

南科地區科技大廠表示，「台電做這個動作一定是哪裡不對了」，還好去年就預測到電力供應有問題，「電根本不夠用，我們早在去年中就開始訂購發電機。」這家業者暴露心聲表示，過去兩年台電降壓次數愈來愈頻繁，「未來台積電南科產能全開的時候，還不知道會怎麼樣。」

不過，想要訂購發電機也不是件容易的事情，「因為都被台積電訂走了。」業者說，可以理解台積電是護國神山，台電一定優先供電，卻沒想到，連訂購發電機都搶輸台積電，顯見台積電對電力問題也已超前部署。

業者還表示，「以前可能是一個禮拜降壓一次，後來變成三天降壓一次，頻率有增加。」業者指出，只要台電事先通知，廠商都可配合先啟動發電機，但「總不能一直操我的發電機，它們只是備用的設備，也必須要輪休。」

工總則指出，對生產事業來說，電量需求並不會減少，若政府認為提早實施要解決電價問題，那就應從調整電價著手，若是缺電，那就該調整能源政策，現在突然說要提早實施，反映政策混亂，業界都很不贊成。

科技廠務求供電穩定，國民黨文傳會副主委鄭照新20日在臉書貼出台電彈性夜減型公文，...
科技廠務求供電穩定，國民黨文傳會副主委鄭照新20日在臉書貼出台電彈性夜減型公文，質疑缺電。（本報資料照片）

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