女大生戴眼罩約男模「愛愛」竟肥宅上陣 獲賠40萬確定

郭姓外送員盜用男模特兒照片和女學生「約砲」，還要求對方戴眼罩性交，女子略微撥開眼罩，驚呼「不要，你不是那個人」，郭被依強制性交罪判刑3年2月，另須賠償對方40萬元台幣確定。(本報資料照片)

郭姓男子盜用男模特兒照片和女大學生「約砲」，掰稱有特殊癖好，要求對方戴眼罩性交，女學生略微撥開眼罩，驚呼「不要，你不是那個人」，但仍遭性侵 。女學生驗傷報警，並傳訊給照片遭盜用的男模，稱郭是「非常噁心的肥宅」，郭被依強制性交罪判刑3年2月定讞。女學生提刑事附帶民事訴訟，求償80萬元，台灣高等法院判郭須賠償40萬元確定。

郭從事外送工作，他因苦惱體型、外貌影響交友，在交友軟體上冒用長相帥氣的男模照片，而被害人也認識這名男模，誤認身分，雙方約好做愛。郭擔心長相曝光，佯稱有特殊性癖好，要求女學生戴眼罩上床。

2018年11月15日晚間，郭先把眼罩放在住處門口並關燈，女學生抵達後，依約戴上眼罩，郭開門讓女學生入內，兩人發生關係。過程中，郭問女學生「我是不是有點胖？」，女學生覺不對勁、撥開眼罩，發現郭和照片長得不一樣，當場說「不要，你不是那個人」；郭不罷休，強行性交數十秒。

女學生事後傳「我突然不知道跟誰說」、「我好害怕」、「差點被性侵」等訊息給朋友，再去醫院驗傷、報案，並傳訊給正牌男模提醒「你的照片在交友軟體上被盜用」、「因為我偶爾有在約，我覺得人各取所需，但是今天我答應邀約對方卻是非常噁心的肥宅，我當下以為快死了無法應對對方的力氣，基本上已經算是被性侵了…」。

郭否認性侵，並說當女學生看到他後就沒再行性行為，他的「性器官已離開對方下體」，也沒有射精。法院認為女學生是在性交到一半時發現對方不是男模，對方卻沒有停止，若不是親身經歷且記憶深刻，不可能在訊、詰問時都說一樣的話。郭事後也傳「法院那邊我賠償妳之後，希望妳可以說我們雙方都是自願發生」訊息給女學生，法院認為他想要女學生息事寧人，一、二審皆依強制性交罪判郭3年2月徒刑，最高法院去年8月駁回郭上訴定讞。

民事部分，女學生主張郭侵害她身體權、貞操權、健康權，她精神痛苦，求償80萬元精神慰撫金。郭則說女方向他表示可以3千至5千元的對價性交易，且她自承有約炮習慣，兩人才會相約見面。郭說，女學生在進門前應該先親眼確認性交對象，但對方卻戴著眼罩進他家，未盡注意義務，也有過失。台北地院判郭須賠償40萬元。

郭上訴，認為精神慰撫金應10萬元就夠了，並辯稱自己有勃起障礙，女學生只幫他口交、打手槍，而他用手指撥弄，沒有以生殖器性交。高院 民事庭認為郭確實假冒男模與女學生性交，衡量他入監前兼職外送工作，被害人則為自由接案、當家教的女大學生，賠償40萬元妥適，不得再上訴。