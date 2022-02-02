未來趨勢短影音推播引擎 陳昭榮的推播演算法 更精準

翰成數位創辦人暨總經理陳昭榮在直播現場。（圖：翰成數位提供）

翰成數位創辦人暨總經理陳昭榮形容，以後無論是肚子餓想點餐、計畫旅遊訂飯店，這些都可以在旗下「嗨吧」短影音推播引擎中完成。他定位翰成數位是AI數據管理公司，目標2030年，成為台灣第一大數據分析平台。

「在不久將來，一位在內湖上班的上班族，中午想吃午餐，打開嗨吧短影音App ，幾秒的時間就可以看到商家推廣熱騰騰的牛肉麵，一鍵按下就可以外送到府」，陳昭榮說，翰成數位整合廣告、訂閱、直播、電商等模組，就像是短影音版的中華黃頁可以直接連結，將消費行為最大化。

他進一步表示，不只是外送點餐，例如計畫周末旅遊，短影音的旅遊資訊也可以吸引粉絲的注意力，這一切關鍵技術就在於影音推播演算法，且每一家的演算法都是最高機密，「未來，大家都是在拚演算法，」翰成數位現在員工約85名，另加上外部合作的工程師加入。陳昭榮直言，「現在最大的困難，是吸引更多優秀工程師加入。」

陳昭榮秉持利他主義，打造這個短影音推播引擎。他說明，企業商家使用此App，我們會提供1億的流量予商家，幫他推廣產品；使用者方面，則是幫助所有用戶看到自己有興趣、想看到的東西；網紅方面，也可以藉由充實內容、衝刺用戶活躍程度獲得利潤。

對於未來直播的發展，陳昭榮分析，直播很像20年前的網路時代，現在正進入分野階段，他直言，直播未來將分成兩個世界，「現在正在醞釀百貨公司的直播場景，」一個好的直播間會做得像是百貨公司專櫃，能吸引百貨公司駐點的供應鏈加入。

他說明，現在世界各地百貨公司貿易的營收 持續下降，疫情 更加速此趨勢，很多百貨公司樓層平常沒什麼人在逛，但是若能將這一群人轉移到直播間，對廠商而言，等於開創另一個銷售管道，未來直播方式也會更有質感。

「無論是短影音、或Youtube抑或是有線電視，都各自有發展空間，誰都不會消失。」陳昭榮說，但我們必須走出自己的路，新媒體要起來，這是未來趨勢。