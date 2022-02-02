體會人生酸甜苦辣 陳昭榮一度「窮到吃泡麵」

陳昭榮笑稱自己是「被戲劇耽誤的科技阿宅」。（記者曾原信／攝影）

翰成數位創辦人暨總經理陳昭榮在當藝人之前並非「光鮮亮麗」，做過電子工廠、橡膠廠、腳踏車工廠、馬達工廠等，後來輾轉踏入電影 圈，曾一度窮到吃泡麵維生，最後拍當時沒人看好的八點檔，台灣阿誠「演了快98集才爆紅，」讓他充分體會人生的酸甜苦辣。現在他每天上午8時進公司、半夜11時下班，陳昭榮說，自己不再是藝人，但仍努力拚搏自己的人生。

陳昭榮13歲就離開家鄉花蓮玉里，年紀輕輕就過著獨立賺錢的生活，國中在台南住宿三年、五專在台北淡水讀書，他回憶，專三時為了打工往返北市與淡水之間，做過無數的工作，曾在餐廳、啤酒屋、電子工廠、橡膠廠、腳踏車工廠、馬達工廠、台灣書店 ，甚至是電子遊戲場、柏青哥等地上班。

後來陳昭榮輾轉踏入電影圈，「在電影圈也不紅」，甚至曾一度窮到吃泡麵維生，轉戰電視圈也未走紅，最後拍了沒人看好的八點檔，前兩部電視劇一樣成績平淡，一直到台灣阿誠「演了快98集才暴紅，」那時他32歲，體悟到努力的人只要肯拚，都有機會成功。

科技人不懂娛樂圈、娛樂圈不懂科技，正因為過去陳昭榮歷練過娛樂圈，「了解那個邏輯，加上理科的背景，這兩項加起來，完全能理解雙方面的邏輯，」讓陳昭榮更具優勢，全力打造屬於台灣本土的原創短影音推播引擎。

如今時光匆匆過了21年，陳昭榮說，看盡人生，朋友愈交愈少、內心愈來愈孤單，每天早上8時多進公司、一直到半夜11時才下班，幾乎沒有假日。這20年來，他發願薪資20%固定捐出，「我曾經風光已足夠，不再是藝人，且未來是年輕人的世代。」