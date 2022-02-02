戲劇一哥變科技總裁 陳昭榮打造台原創短影音推播引擎

翰成數位創辦人暨總經理陳昭榮（前排中）在直播現場。（圖：翰成數位提供）

「Our Hope Our Dream,Trust Me SLIMBODY！」還記得多年前螢幕上「台灣霹靂火」飾演男主角李正賢的陳昭榮，招牌的皺眉和酸梅嘴席捲全台，蔚為風潮；幾年過去，「本土劇一哥」的陳昭榮重拾自己興趣，創立翰成數位科技公司，頂著這波由TikTok帶起影音新趨勢，目標打造屬於台灣原汁原味的原創短影音推播引擎，並擴大至直播短影音生態圈。

翰成數位創辦人暨總經理陳昭榮笑稱自己是「被戲劇耽誤的科技阿宅」，因為年輕時畢業於新埔工專電機科（現為聖約翰科技大學），不少科技業鼎鼎大名的老闆是學長外，自己也對科技產業相當難忘，談到近期發表上線的自主研發短影音平台「嗨吧」，陳昭榮全程掌握自家App 演算法，甚至對公司「嗨學院」教室中百萬台幣等級的影像設備也瞭若指掌，彰顯陳昭榮理工背景的實力。

陳昭榮直言，自己不是演藝圈的人，非常不善應酬，一開始在電視圈初期待的也不好，遇到製作人也不會講話，是很幸運三立電視台那時候找不到演員，才有這個機會。

陳昭榮憑藉自己「理工科技力」加上在演藝圈的洞察力，整合打造翰成數位科技，不過，這創業過程峰迴路轉。

攻AI數據管理 展新平台

2005年，當時他目標要做現代數位版的「中華黃頁」，所有商家能成立自己的影音新聞台，「 但是這想法太早了，當時的頻寬非常的貴」，隨後還陸續做了購物平台、購物網等生意，有樂網路購物網更創下年營收6000萬元台幣（約217萬美元）的佳績。

「2016年，Meta開放直播後，等了十年，終於等到頻寬免費了。」一見時機成熟，陳昭榮馬上停下拍戲，衝刺直播事業，2017年3月成立直播電商 「阿榮嚴選」，年營業額甚至破億元。他回想，2017年是台灣直播元年，幾乎一上線都是上百人、上千人觀看流量，但是在2018年，當所有人都在做直播的時候， 臉書開始限縮流量，「如果不下廣告，流量幾乎只有當年盛況的十分之一」。

陳昭榮因此下定決心要發展自己平台，2018年，把過去累積的數據轉換為演算法機制， 一路發展至今，陳昭榮將翰成數位定位為AI數據管理公司。

他表示，現在世界可說是資訊大戰，「例如LINE是南韓、Meta（IG）是美國的，TikTok是中國大陸的，因此，台灣一定要發展自己原生的短影音推播引擎。」

目前翰成數位有四大業務，包含整合行銷、娛樂、嗨吧App、嗨學院，等於「人、貨、場」都有了，整合行銷業務主打千萬直播環境，能服務企業用戶，「HCE娛樂」則媒合KOL直播短影音內容創作、「嗨吧」為短影音App ;「嗨學院」為人才孵化，一口氣囊括包含整合行銷、電商模組、網紅經紀、影像製作、廣告技術系統及教育，建構台灣直播短影音生態圈。

從行銷到經紀 建生態圈

「嗨吧」App上線初期將以短影音內容創作為主，陳昭榮表示，為符合年輕族群的使用需求，App提供合拍功能、特效功能及濾鏡功能，讓使用者運用便捷工具創造更多優質短影音內容，並陸續開放直播與商城功能，先內容後銷售，循序漸進讓App使用性、功能性更加符合市場需求。

台灣全年零售業產值超過3000億，疫情關係加速各行各業線上直播發展，陳昭榮預估，未來台灣直播短影音零售市場將帶動各行業「數位轉型」，產值將超越千億元。

翰成數位同時擴大生態圈，與鴻海集團旗下樺漢、精誠資訊及Google 合作。據了解，翰成數位整體服務與數位內容的雲平台系統順利接軌Google Cloud雲端，透過Google Cloud方案優勢，提供運算高效能、優化整體成本、也可提高設備彈性擴展，並強化資訊安全性。

樺漢方面，未來也將技術導入AR／VR／3D，並縮短虛擬與實體間的距離，看好未來直播短影音將會有更多新商業應用，甚至是元宇宙的先驅。