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外商副總裁電腦藏15.8G性愛影片 老婆崩潰求償2210萬元

記者林孟潔／台北21日電
曾任職銀行副總裁的林姓男子被妻子發現電腦內有和其他女子嘿咻的15.8G的性愛影片，還有女子疑在意識不清狀況下被偷拍，宛如銀行界李宗瑞翻版。圖為示意圖。(ingimage)
曾任職銀行副總裁的林姓男子被妻子發現電腦內有和其他女子嘿咻的15.8G的性愛影片，還有女子疑在意識不清狀況下被偷拍，宛如銀行界李宗瑞翻版。圖為示意圖。(ingimage)

曾任職某銀行副總裁的林姓男子被妻子發現電腦內有和其他女子嘿咻的15.8G的性愛影片，還有女子疑在意識不清狀況下被偷拍，宛如銀行界李宗瑞翻版，林通姦、妨害秘密等罪嫌，但因大法官宣告通姦罪違憲，加上遭偷拍女子同意和解撤告，檢方處分不起訴；民事部分，林妻提告求償2210萬元(台幣，下同)，台北地方法院判林應賠償100萬元、小三應賠償30萬元，可上訴。

據了解，林妻2019年7月間發現丈夫包包裡有旅館牙刷，懷疑外遇，林簽下協議，若再外遇就賠償妻子精神撫慰金，2020年間，林妻用丈夫筆電上網報稅時，從隨身硬碟中看到用女姓「中英文姓名」分類的資料夾，點開發現有多達15.8G的性愛影片，時間從婚前延續到婚後，包括自己在內，約有10名女子與林有性愛影片，其中一女疑在意識不清的情況下被拍，另有「妳等一下要吃止吐藥喔」、「準備口腔脫臼」等鹹濕對話。

民事部分，林妻要求林賠償1500萬元，另對小三求償630萬元、小四求償80萬元，共計2210萬元；台北地方法院認為，勘驗相關影片認定林婚後和小三發生42次性行為、和小四發生2次性關係。法院認為，依相關卷證資料認定，小四不知道林結婚而不用負擔賠償責任，判林應賠償100萬元、小三30萬元。

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