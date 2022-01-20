帛琉爆189例確診 台帛旅遊泡泡恐破滅

全球疫情 不斷蔓延，如今就連原本是「零確診」的帛琉，也出現有189例個案染疫，但帛琉旅遊泡泡航班卻照常營運，返台檢疫寬鬆，讓外界憂恐成防疫 破口。指揮中心表示，預計今日開會討論研擬帛琉旅遊泡泡等返台檢疫措施；旅行業者則說，春節連假期間可銷售團位都已銷售一空，目前就是看政府決策，旅行社端會全力配合。

帛琉旅遊泡泡是台灣唯一回台不需要隔離的境外旅遊行 程，只要做五天加強版自主健康管理，加上九天一般自主健康管理即可，吸引不少想出國的民眾前往。

不過本報接獲投訴指出，原以為帛琉是零確診，結果帛琉友人告知帛琉疫情嚴重，勸他不要去，一查才發現，帛琉國民僅逾1.9萬人，卻出現逾百位確診、500多人隔離，比例甚高。

投訴人質疑，台灣政府知情卻刻意隱瞞訊息，根本是刻意討好帛琉政府，置國民安危於不顧。

中央疫情指揮中心發言人莊人祥昨晚表示，帛琉累計167例個案，9例為本土個案，139例為旅遊因素等個案，另19例個案康復。至於現行帛琉旅遊泡泡「五加九」返台檢疫，是否加嚴，仍在討論中。根據外電最新消息，帛琉染疫人數已增至189例。

下一次旅遊團預估將在本月26日啟航，若有決議，將在26日前實施；帛琉當地的疫情升溫，新光醫院帛琉團也將提供醫療協助。

觀光局長張錫聰說，有關防疫措施是否升級，以及當地確診狀況，由指揮中心統一發言，但相關的SOP都會確實執行跟配合，也一直都很嚴謹。

中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬指出，帛琉國家現已從低風險國改列為中低風險國家，針對帛琉泡泡的「五加九」方案也應加嚴。若當地疫情升溫，包含確診人口比例持續提升或不明感染源增多，無法控制疫情，則考慮取消帛琉旅遊泡泡。