NCC准設鏡電視 附「國安條款」保留廢止權

申設逾兩年、風波不斷的鏡電視新聞台，NCC終於在19日通過申請案，成為近十年首家准設的新聞台。(記者杜建重／攝影)

國家通訊傳播委員會（NCC）昨日通過精鏡傳媒集團申請鏡電視新聞台申設案，是十年來首張新聞台執照；NCC除設下史上最多附加條件，也首度依《反滲透法》訂出「國安條款」，首次保留廢止權，如違規可收回執照；業界表示，鏡電視取得新聞執照後，下一個難關是擠進新聞黃金頻位。

NCC內部跟外部委員對鏡電視新聞台申設案有諸多討論，NCC七位委員進行超過五個小時激辯，最終決議核准。NCC副主委暨發言人翁柏宗指出，NCC為合意制，容有多元意見，多數委員許可申設案，而部分委員可能提出不同意見書。

據中國時報報導，據了解，因兩岸關係緊張，委員會審查重點放在資金來源，特別是陸資，最終在12項附負擔、14項保留許可廢止權中加入「國安條款」後放行。

外界關注，此次保留鏡電視新聞台執照的許可廢止權，包含不得接受滲透來源的直接間接指示、委託、資助及投資 ，與中國大陸往來要符合兩岸人民關係條例，單一股東持股不得超過15%，且2027年6月底前不得轉讓股權，嚴格限制半數董事由非股東自然人擔任且要有媒體專業，並依營運計畫書設置公評人制度等14項。

NCC提出附加條件，包含開播次日三個月內至少450人編制，且不得與其他公司共用人力；最低薪資3.2萬元起及最少一個月年終；製播內容包含每日國際新聞比例15%以上，同時按照營運計畫製播藝文、台語、兒少新聞，並設置外部公評人章程及行使職務，落實編輯室公約共12項。

在台灣取得新聞台執照很難，要擠進有線電視「黃金新聞頻位」更難。有線電視系統業者指出，目前有部分系統業者的52台頻位是空頻，但NCC心有所屬（華視），因此擠進黃金頻位機率很低。

鏡電視2019年底向NCC遞件申設，過程一波三折，原董事長《鏡週刊》社長裴偉，為切割周刊與電視換了董事團隊；去年8月外審會初審時，傳出NCC主委陳耀祥強勢介入，引爆罷審風波。去年9月下旬通過初審，卻碰上公投 與立委補選案，為免干擾選情，拖到昨天才過關。