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防狗仔、 廢止權…設附加條款嚴管 新設換照更難了

台灣新聞組╱台北20日電
申設逾兩年、風波不斷的鏡電視新聞台，NCC終於通過申請案。(記者杜建重／攝影)
申設逾兩年、風波不斷的鏡電視新聞台，NCC終於通過申請案。(記者杜建重／攝影)

卡關已久的鏡電視新聞台執照申設案，19日終於獲准通過，成為國家通訊傳播委員會（NCC）近十年來首家准設的新聞台；不過業界人士分析，這不代表新聞執照很好拿，繼中天新聞台續照未過，鏡電視新聞台創下史上最多的40多項附帶條款，包括保留廢止權及「防狗仔條款」等，代表NCC仍嚴格管制新聞頻道，未來新申設或既有新聞頻道換照仍有重重難關。

NCC已近十年沒有准設新聞台，目前主要有鏡電視與台數科兩大新申請案，誰先拿到執照，別具意義。NCC七位委員昨為了是否發出新聞執照激辯7、8個小時，有委員認為台灣自由開放，不應限制新聞頻道，但有委員認為台灣新聞頻道眾多且同質性高，不應開放，最後動用表決權，票數五比二，申設逾兩年的鏡電視終於過關。

前壹周刊社長裴偉籌辦鏡周刊後，2019年底向NCC申設鏡電視新聞台，歷經多次補件後，去年五月改變策略，向NCC送出堪稱「民間公視」的新版營運計畫，原董事長裴偉也請辭以示切割，欲去除專家學者對「狗仔台」的疑慮。

鏡電視昨天雖獲准通過，但業界認為，這不代表未來新聞執照很好拿，審核過程已經到「吹毛求疵」的地步，不僅要先有申設頻道的實例（營運計畫書），更要有強而有力的背景（政治力）；NCC委員林麗雲與王維菁也認為，鏡電視不僅與現有電視台沒差異，還有新聞頻道過於飽和、實質控制人不明等疑慮，預計之後會提出正式的不同意見書，埋下伏筆。

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