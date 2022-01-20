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華視總座恐嚇國會 柯建銘：莊豐嘉必下台

台灣新聞組／台北20日電
華視總經理莊豐嘉。(中央社)
華視總經理莊豐嘉。(中央社)

華視總經理莊豐嘉被爆料要「修理」國民黨，惹怒藍綠兩大黨鞭，甚至卡住總預算協商。民進黨團總召柯建銘昨說，一定叫莊豐嘉離開總經理職務，但不會用國會高度追殺，公廣集團董事長陳郁秀昨已致電給他，表示今天將召開董事會處理；莊是董事會任命，近期將依程序處理，但不能莊不走，立院就不審總預算。

對於藍綠共識要求下台，莊豐嘉昨在華視舉行記者會反駁，「他們解讀成修理，那是他們的事，一個華視總經理何德何能威脅台灣最大在野黨？」他是董事會遴選，非官派酬庸，董事會做任何決定他都接受；若他不能捍衛新聞價值、新聞獨立自主，「我也不適合在這位置做下去」。

據了解，公視上周已安排今召開例行董事會，莊豐嘉屬於「突發事件」，董事會可能以臨時提案處理人事案，莊豐嘉將列席說明；公視董事會若達成決議，將依程序交由華視董事會處理。

國民黨團幹部還原前天現場，對國民黨提案「要求檢討中止華視與台灣事實查核中心的合作關係」，文化部提議修改部分文字，莊豐嘉當場表示，「不能保留、不能修改，只能撤案」，否則就是黨政軍介入媒體、侵害新聞自由，他揚言開記者會把事情「搞大」。

立法院長游錫堃今將重啟總預算協商，不過國民黨立委賴士葆表示，莊一定要下台，這是先決條件，何時下台就何時恢復協商；國民黨團總召費鴻泰說，莊豐嘉威脅國民黨團主任，還拿華視媒體當武器，全民如何接受？

對莊豐嘉去留，柯建銘指出，「我精準說，就是讓他求仁得仁，絕不護短」，不能把媒體當武器、恐嚇國會，這是天大的事，置國會於何地？這道紅線要畫清楚，媒體可以用來恐嚇他人的話，就像黑道可以拿槍亂開；反正莊留不住了，職務一定會調整，但要尊重華視程序。

國民黨 預算 民進黨

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