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新聞評論／優遇華視苛待鏡電視 誰扭曲新聞自由？

記者 林政忠

華視總經理莊豐嘉19日搬出「新聞自由」大纛，試圖捍衛自己誇張言行，對照鏡電視歷經千辛萬苦，好不容易才換來史上最嚴格的新聞台執照，同樣是新聞台，待遇天差地別，到底誰在扭曲新聞自由？

稍有廣電新聞常識的人都知道，新聞自由絕對不是無邊無際。網路世界無遠弗屆，但廣電媒體仍是相對稀有資源，各國不只在硬體、審照設定嚴苛條件，對於大眾可輕易接近的新聞內容，主管機關更設下自律、他律、法律的重重限制，政府「有效開放、積極管理」，就是要避免稀有資源被恣意濫用。

號稱黨政關係良好的鏡電視新聞台，去年通過外部審查，19日才在七小時激烈攻防下通過「天堂門」，頭過身未過，鏡電視可能要從有線電視80幾台邊陲區開始爬起，且NCC委員設下40多項附帶條款，隨時有權收回執照。中天新聞台殷鑑不遠，NCC可放也可收。

華視可說三千寵愛集一身，連年虧損累積破18億元台幣，仍游刃有餘進駐52台新聞黃金頻道，文化部每年編列預算協助發展，但華視和台灣事實查核中心關係密切，在莊豐嘉眼中，在野黨的監督就是破壞新聞自由，但公股占華視八成股分，文化部和民進黨高層可左右華視高層人事，莊豐嘉是否該高喊黨政軍補助退出華視？

公廣去年加開臨時董事會，莊豐嘉力推融資蓋大樓，以為在看守董事會期間留下重大政績；沒想到，今天例行董事會卻成為討論他去留的會議。莊豐嘉雖自詡為專業媒體人，離譜言行卻成為他下台的標籤。

莊豐嘉意外促成藍綠共識，民進黨團總召柯建銘可以忍受華視修理他，卻無法接受莊豐嘉「假新聞自由之名，行新聞恐嚇之實」。新聞自由不是一家之言，華視全體員工再怎麼努力也很難超越一位總經理的鋒芒，莊豐嘉下台已毫無懸念；看看鏡電視待遇，莊豐嘉還要高喊破壞新聞自由嗎？

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