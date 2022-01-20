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電信破口…打遍銀行客服仍遭盜刷

記者鄒秀明╱台北20日電
資安詐騙出現新態樣，詐團竊個資冒用身分盜辦手機SIM卡，騙過銀行認證，清空被害人網銀帳戶。(記者劉學聖／攝影)
資安詐騙出現新態樣，詐團竊個資冒用身分盜辦手機SIM卡，騙過銀行認證，清空被害人網銀帳戶。(記者劉學聖／攝影)

資安詐騙出現新態樣，詐騙集團找到電信業「破口」，假冒身分辦理SIM卡後，藉此騙過銀行認證，一支手機就能讓人傾家蕩產。受害者林先生向警方報案，也向電信業反映，還打遍所有銀行客服示警，還是抵擋不了個資詐騙全面入侵。

這場驚魂記凸顯台灣資安詐騙嚴重，甚至已進展到「跨業」，除了電信業，銀行業也連帶失守，警方辦案移送速度慢，更給了歹徒時間差可以犯案。

林先生驚覺詐騙集團冒辦SIM卡，正在打銀行的腦筋，家人擔心夜長夢多，他只好跨海打給台灣「每一家」銀行提醒或辦理停卡。明知此舉很像傻瓜，簡直對每家銀行「壓力測試」，但許多銀行客服問的都是身分證上幾個基本資料，「問這三個問題，就能確認我是本人嗎？」他嚇得冷汗直流。

林先生發現「每一家我往來過的銀行，歹徒都問過一輪」，先是改個資更換地址，再補發信用卡、金融卡，「一直提醒不要發卡，銀行還是上當！」一個晚上就被盜刷了台幣幾十萬，最後歹徒連保單都想動。

此外，林先生委託住在台中家人，前前後後來回報案四次。結果隔一個月，才移送到林先生台北戶籍地的分局，最後發現銀行也報案，至此辦案進度才開始加快。這段期間歹徒不斷作案，林先生全家束手無策，身心都受折磨。

諷刺的是，林先生使用大陸手機門號，不斷打回台灣告知銀行客服，前後打了快10萬元欠費，中國聯通馬上警覺異常直接停話，還發簡訊提醒小心詐騙；甚至警告若再異常，就會直接鎖門號。反觀台灣電信業者不僅沒有警覺，還讓門號一再被復話，到頭來客服竟責怪是用戶自己問題。

林先生最後停掉所有在台灣的信用卡，索性掛失身分證，還告訴聯徵中心未來半年不辦卡、不貸款，甚至凍結銀行帳戶，等他回台灣才能解開。但想到回台灣不僅需要隔離，手中還沒有身分證、沒有信用卡、沒有新台幣，電信費還被歹徒欠費數十萬台幣，直嘆「這輩子信用人生被毀了」。

電信業出現「破口」，銀行業也失守，受害者打遍客服示警，仍抵擋不了詐騙全面入侵。圖...
電信業出現「破口」，銀行業也失守，受害者打遍客服示警，仍抵擋不了詐騙全面入侵。圖為示意圖。(記者陳正興／攝影)

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