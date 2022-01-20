手機毀人生…SIM卡被盜 半生積蓄蒸發

電信業成為資安詐騙破口，台灣驚傳詐騙集團盜取被害人個資，再掛失補辦全新SIM卡，騙過銀行認證，將網路銀行帳戶盜領一空。(記者劉學聖／攝影)

小小一張SIM卡，竟然讓消費者半生積蓄化為烏有！有詐騙集團 盜取被害人個資 後，以SIM卡掛失方式，成功從電信業者處補辦全新SIM卡，詐騙集團得以乘機大肆冒用身分辦理信用卡 、綁定5倍券，甚至將被害人網路銀行帳戶裡的錢全部盜領一空，合計損失逾百萬元(台幣，下同)。

受到新冠肺炎疫情影響，台灣企業許多駐外高層短期無法回台，詐騙集團專對這些企業高層下手，被害人林先生正是其中之一。

林先生指出，他派駐大陸一年多沒有回台，去年10月初，台中老家接到銀行來電，確認是否掛失信用卡、更改補發地址，才發現有人冒用門號更改個資。

林先生一開始還不相信，直到家人去電他的手機門號，竟被陌生人接通，才驚覺事態有異。「你知道我登入網銀，發現存款全部消失的心情嗎？」林先生說，報案後警方拖著不動，只能靜待調查，眼睜睜讓歹徒一天天透過小額提款清空帳戶，甚至冒用他的名字新辦信用卡，連谷歌、蘋果商店都買了十幾萬元。

林先生回憶這整件事後指出，SIM卡一直停話、復話，台灣電信業者不僅沒有警覺，到頭來責怪他沒有控管個資。說到底，電信業才是最大的破口。

電信業者也喊冤，「盜用者從其他管道取得林先生個人資料，包括身分證影本、健保卡影本、出入境證明與委託書以及被委託人雙證件。」詐騙集團因此多次通過身分查核程序，並成功辦理停話、復話，以及SIM卡換卡等業務。

電信公司坦承，「本公司深切理解此盜用用戶門號新型態犯罪行為，對用戶造成極度不便，承諾將全力協助處理善後事宜。」

NCC雖然每年都會針對電信業者抽驗，但是手機、電信門號已成人們生活中不可或缺的一環，網路銀行、證券下單、數位錢包App都攸關民眾財產，而門號簡訊認證也是保護消費者個資重要關卡。這道關卡若被破解，就會對民眾生活造成極大影響，電信業者是否能更加謹慎為民眾把關？NCC是否能加強電信業者監理？在在攸關民眾權益。